Епідеміолог: коронавірусом заражатимуться по 12 тисяч українців на добу, лікарі вже на межі

На Україну чекає сплеск захворюваності на коронавірус. У листопаді можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження на добу. Проблема з госпіталізацією хворих, що існує вже сьогодні, суттєво посилиться.

Медичний персонал на межі. Можливе введення жорсткого карантину в країні. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

– У звітах МОЗ ми бачимо рекорд за рекордом щодо зараження коронавірусом. Як ви думаєте, наскільки це реальні цифри? Адже сам міністр охорони здоров'я каже, що ми збільшуємо кількість тестів, відповідно, бачимо більш об'єктивну картину.

– Ми повинні розуміти, що, скільки б ти не тестував, завжди можна припускати, що кількість хворих на сьогоднішній день набагато більша. Єдине, я розумію, що кількість тестувань почала збільшуватися, зокрема й тому, що збільшилася потреба і, відповідно, кількість звернень.

Ми також повинні розуміти, що тієї кількості тестувань на сьогоднішній день мало. У нас виявили новий антирекорд, 4600 випадків, а тепер потрібно пропрацювати кожного контактного. Контактного потрібно або відправити додому на самоізоляцію на 2 тижні, або зробити йому тест.

Ми тестуємо не для того, щоб просто виявляти або говорити про якісь кількісні показники. Ми тестуємо, щоб відпрацьовувати контактних і мінімізувати подальше поширення COVID-19 серед населення.

– І все ж, якщо ми відштовхуємося від офіційних даних, чи можемо ми говорити, що це початок другої хвилі або, можливо, чергового етапу великого збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні?

– У нас однозначно буде досить серйозне збільшення COVID-19. ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа.

Якщо в нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то я думаю, що в нас буде показувати й більше даних.

Єдине, важливо, наскільки ефективно буде справлятися державна система охорони здоров'я з кількістю важких випадків. Тому що ми вже бачимо величезні проблеми щодо госпіталізації пацієнтів. У нас знову є випадки, коли лікувальні установи очікують по кілька днів на результати тестування.

Якщо ми говоримо не про міста обласного значення, а про районні населені пункти, то там уже є величезна проблема.

– Як зробити так, щоб ці прогнози ВООЗ не виправдалися? Щоб ми не фіксували 9,10-12 тисяч за добу?

– Я не є навіть таким оптимістом, як ВООЗ. Думаю, ситуація в нас буде гірше.

Тому що, окрім COVID-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що на сьогоднішній день у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися COVID-19, ми ще можемо одночасно інфікуватися і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом.

– Більш песимістичні прогнози – це які? ВООЗ говорить, приблизно 9 тисяч. Скільки говорите ви?

– Я думаю, що в листопаді ми будемо бачити захворюваність не менше ніж 10-12 тисяч щодня.

– Зараз це можна якось зупинити?

– Ні, ми цього вже не зупинимо. Тому що, на жаль, за 8 місяців, коли держава могла впровадити програми з інфекційної безпеки, насамперед на соціальних об'єктах – у дитячих садках, школах, лікувальних установах – ми цього не побачили.

Вони не підготувалися, вони не виділили достатнього фінансування і не створили жодного реального інструменту для того, щоб його могли впровадити.

Мене сьогодні вразила ще одна новина. З одного боку, добре, що в нас у продажу вроздріб з'явилася вакцина проти грипу, але, з іншого боку, я був шокований тим, що вартість однієї дози вакцини більше ніж 2100 гривень. Ціна в Україні порівняно з минулим роком піднялася в 10 разів! Я вважаю, що це черговий провал державної системи.

У людства реально є можливість зберегти своє здоров'я й запобігти інфікуванню грипом. Це було основним завданням держави, щоб мінімізувати ці ризики, – дати населенню вакцину проти грипу за адекватною ціною. Але в 10 разів підвищувати вартість? Вибачте, це вже ні в які межі не лізе.

Тому, на жаль, на нас не чекає нічого хорошого. Потрібно дотримуватися основних рекомендацій – фізична дистанція 2 метри, постійне і правильне провітрювання приміщень, гігієна рук. І все-таки менше перебувати в приміщеннях із великим скупченням людей.

– Ми розуміємо, що цей показник – кількість інфікованих на добу – треба детально розглядати. Якого віку ці люди, чи вони із зони ризику, чи ні тощо. Чи готова наша медична система до того, що ви прогнозуєте на жовтень і листопад? Чи вона тріщатиме по швах?

– Тут потрібно визначитися, що ми називаємо нашою медичною системою. У нас лікарі разом із медсестрами й санітарочками вже на межі. Вони ж теж не залізні, у них не вічні "батарейки".

Ми їздимо по регіонах і бачимо, що медичний персонал уже втомився. Втомився вірити обіцянкам держави про доплати медичним працівникам, втомився чекати, коли медикам створять зокрема й безпечні умови праці, втомився чекати, коли медикам закуплять якісні, а не "фуфломіцинні" засоби індивідуального захисту.

– Якщо через два місяці удвічі збільшиться кількість інфікованих, як лікарі поведуть себе, як реагуватимуть?

– На жаль, у нас настільки терпляча медична спільнота, що вони й надалі будуть намагатися максимально робити все, що від них залежить. Але вони не термінатори.

Тому я думаю, що держава через свою нездатність, через те, що вона нічого не робить, буде запроваджувати жорсткий карантин.