Епідемії прогресуватимуть: озвучено тривожний прогноз для світу після коронавірусу

Новий китайський коронавірус не стане останньою напастю подібного масштабу, з якою зіткнеться людство – тепер епідемії у світі повторюватимуться все частіше.

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А головна небезпека полягає в тому, що цей процес постійно прогресуватиме. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив заступник директора інституту соціології Національної академії наук, доктор філософських наук Євген Головаха.

"Фахівці пов'язують це з проникненням людини в незайману природу. Потрапляючи в ареали тварин, які раніше від нас трималися далеко, ми починаємо спілкуватися з тими видами, з якими раніше контактів практично не мали. Це і надалі призведе до того, що віруси від них передаватимуться постійно", – сказав він.

Водночас фахівець задзначив, що нинішній вірус COVID-19 – це, найімовірніше, саме результат додавання у традиційну китайську кухню м'яса екзотичних тварин.

"Є навіть таке визначення – зооноз (група інфекційних та паразитарних захворювань, збудники яких паразитують в організмі певних видів тварин). Ми все частіше вступаємо у контакти з патологічними агентами тваринного походження", – наголосив соціолог.

Головаха вважає, що коронавірус не найстрашніший із вірусів, у світовій історії були й мастабніші епідемії чуми, віспи тощо.

"Але далі може з'явитися щось на зразок вірусу лихоманки Ебола, який взагалі вбиває половину хворих. А ще набагато страшніші віруси, які стануть частиною нашого існування завдяки процесу зоонозів", – попередив він.

На його думку, дивлячись на урок, який дала світу пандемія коронавірусу, люди повинні навчитися сприймати віруси як невід'ємну частину свого існування. А уряди мають переглядати пріоритети, виділяючи більше коштів на розвиток медицини та науки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська епідеміологиня Лариса Мухарська вважає, що поступове зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.