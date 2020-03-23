Ємець намагається протиснути в "Медзакупівлі" "довірену особу": на підприємстві відреагували

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємецьмає намір влаштувати в державне підприємство "Медичні закупівлі "свою довірену особу".

Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов, опублікувавши звернення до міністра.

"Я хочу розповісти Вам про наше ДП. Вперше і востаннє коли ми зустрілись, наша розмова була, на жаль, здебільшого про інше. Про мою нелояльність і Ваше бажання завести "довірену особу" на ДП", – почав Жумаділов.

Генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов Facebook Жумаділова

Він повідомив, що минулого року "держава і місцеві замовники витратили понад 20 млрд. грн. на закупівлі товарів медичного призначення. Цього року ця цифра може перевищити 30 млрд".

"38 напрямів, 1500 позицій закупівельної номенклатури, сотні тисяч життів", – наголосив Жумаділов.

Він зазначив, що завдяки дотриманню високих професійних стандартів та антикорупційних принципів, ДП має довіру та підтримку пацієнтів, міжнародних організацій та народних депутатів. При цьому, значну допомогу діяльності ДП, зокрема у проведенні пілотних закупівель, надавали попередники міністра Ємця.

"Ви ж поки що лише шкодите, ризикуючи дискредитувати. Або себе, або ДП. Ваша ультимативна вимога працевлаштувати свою "довірену особу" контрпродуктивна і незаконна", – обурився Жумаділов, аргументувавши свої слова.

Контрпродуктивна, адже:

призначення людини в обхід нашої стандартної процедури рекрутингу - це зневага до всіх тих, хто пройшов усі етапи конкурентного відбору чесно, без допомоги "згори";

працевлаштування заступником генерального директора (а реально "смотрящим" від міністра) людини із кримінальним минулим, засудженої за крадіжку - це зневага до платників податків;

компрометація ДП – це високий ризик втратити вже напрацьовану можливість прямих контрактів із виробниками, які дотримуються жорстких антикорупційних вимог.

Незаконна, адже:

ДП у своїй діяльності керується виключно законодавством України та статутом;

призначення заступників генерального директора є компетенцією генерального директора;

вимоги призначити "довірену особу" на посаду заступника, блокування роботи ДП та відповідно запуску закупівель є нічим іншим, як зловживанням владними повноваженнями.

При цьому керівник ДП зазначив, що звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення в ДБР, оскільки "закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗом, бо має бути "політична воля керівництва".

"По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", – сказали ви мені в подвір'ї МОЗу в минулу п'ятницю", – поділився Жумаділов деталями розмови з Ємцем.

"Добре. Хай буде. У будь-якому разі це "по-другому" має включати: затвердження паспортів бюджетних програм по закупівлях; затвердження плану використання коштів по закупівлях ДП;

доведення до ДП орієнтовних цін по напрямах, які було доведені до ДП раніше", – підсумував керівник "Медзакупівель".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав ввести в Україні надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. За словами міністра, його треба було оголосити ще на початку березня.

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