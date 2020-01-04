В Україні запустили сервіс "єМалятко": які послуги отримають батьки

Міністерство цифрової трансформації України запустило проект "єМалятко". Першим він запрацював у Харківському міському перинатальному центрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він підкреслив, що в результаті нововведення батьки новонародженої дитини, які вперше скористалися сервісом, змогли отримати ряд необхідних послуг всього за однією заявою.

"За такої умови їм не довелося заповнювати 37 форм і витрачати купу часу на ходіння кабінетами. Зробили вони це за кілька хвилин у самому центрі", – розповів прем'єр-міністр.

За його словами, замість "бюрократичних схем у десятках інстанцій і довгих черг буде працювати одна-єдина заява". З нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто в пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".

"Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини будуть витрачати більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів", – зазначив прем'єр.

Ілюстрація pexels.com

Зокрема, батьки зможуть скористатися такими послугами:

Державна реєстрація народження дитини;

Реєстрації місця проживання народженої дитини;

Призначення допомоги при народженні дитини;

Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

Визначення належності дитини до громадянства України;

Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

До кінця січня-2020 послуга повинна запрацювати ще в таких містах України:

Києві; Дніпрі; Одесі; Запоріжжі; Рівному; Кривому Розі; Львові; Луцьку; Вінниці; Маріуполі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський доручив реалізувати проект "єМалятко" до 1 січня 2020 року, заявивши, що готовий прибрати всі бар'єри, які виникнуть.

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