В Україні запустили сервіс "єМалятко": які послуги отримають батьки

Міністерство цифрової трансформації України запустило проект "єМалятко". Першим він запрацював у Харківському міському перинатальному центрі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він підкреслив, що в результаті нововведення батьки новонародженої дитини, які вперше скористалися сервісом, змогли отримати ряд необхідних послуг всього за однією заявою.
"За такої умови їм не довелося заповнювати 37 форм і витрачати купу часу на ходіння кабінетами. Зробили вони це за кілька хвилин у самому центрі", – розповів прем'єр-міністр.
За його словами, замість "бюрократичних схем у десятках інстанцій і довгих черг буде працювати одна-єдина заява". З нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто в пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".
"Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини будуть витрачати більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів", – зазначив прем'єр.
Ілюстрація
pexels.com
Зокрема, батьки зможуть скористатися такими послугами:
Державна реєстрація народження дитини;
Реєстрації місця проживання народженої дитини;
Призначення допомоги при народженні дитини;
Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
Визначення належності дитини до громадянства України;
Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
Призначення допомоги багатодітним сім’ям.
До кінця січня-2020 послуга повинна запрацювати ще в таких містах України:
Києві;
Дніпрі;
Одесі;
Запоріжжі;
Рівному;
Кривому Розі;
Львові;
Луцьку;
Вінниці;
Маріуполі.
Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський доручив реалізувати проект "єМалятко" до 1 січня 2020 року, заявивши, що готовий прибрати всі бар'єри, які виникнуть.
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