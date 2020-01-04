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4 січня • оновлено в 18:41
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В Україні запустили сервіс "єМалятко": які послуги отримають батьки

1.1т
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Міністерство цифрової трансформації України запустило проект "єМалятко". Першим він запрацював у Харківському міському перинатальному центрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він підкреслив, що в результаті нововведення батьки новонародженої дитини, які вперше скористалися сервісом, змогли отримати ряд необхідних послуг всього за однією заявою.

"За такої умови їм не довелося заповнювати 37 форм і витрачати купу часу на ходіння кабінетами. Зробили вони це за кілька хвилин у самому центрі", – розповів прем'єр-міністр.

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За його словами, замість "бюрократичних схем у десятках інстанцій і довгих черг буде працювати одна-єдина заява". З нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто в пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".

"Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини будуть витрачати більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів", – зазначив прем'єр.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Зокрема, батьки зможуть скористатися такими послугами:

  • Державна реєстрація народження дитини;

  • Реєстрації місця проживання народженої дитини;

  • Призначення допомоги при народженні дитини;

  • Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

  • Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

  • Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

  • Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

  • Визначення належності дитини до громадянства України;

  • Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

  • Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

До кінця січня-2020 послуга повинна запрацювати ще в таких містах України:

  1. Києві;

  2. Дніпрі;

  3. Одесі;

  4. Запоріжжі;

  5. Рівному;

  6. Кривому Розі;

  7. Львові;

  8. Луцьку;

  9. Вінниці;

  10. Маріуполі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський доручив реалізувати проект "єМалятко" до 1 січня 2020 року, заявивши, що готовий прибрати всі бар'єри, які виникнуть.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Харків
Тег
діти
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Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Чего не ЗЕмолятко?!
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