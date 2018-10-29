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Антін Мухарський
Антін Мухарський
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Елітарний жлоб

6.3т

Мене завжди до сліз від реготу доводять всі ці всеукраїнські конкурси на кшталт "Найкрасивіші", "Найоху*нніші", та інші "Най-най-най" разом з преміями "Юна", журналом "ВІВА" та іншими гримасами постсовка, де так звана бидло-еліта вий*бується одне перед одним ряхами, сукнями, цицьками у стразах, і просто пь*здогубими мармизами під жарти кавеенівських зубоскалів чи штатних попсових виконавців, чиї таланти підкріплені нап*жженими у держави грошима часто густо виливаються у гугняве підскулювання жлобам, які щонайбільше прагнуть удавати з себе сучасну українську еліту.

Новини
Я - за обмежене виборче право

За фактом мого дослідження, що вилилося у велику науково-мистецьку працю "Жлобологія", "ЖЛОБ" – то антропоморфна тварина, що вправно намагається удавати з себе людину. Продукт дегенеративної селекції та лівацьких експериментів над масовою природою пересічної людини у радянському та пострадянському просторі. І якщо хтось в Україні називає себе "елітою" - плюньте йому в обличчя. Бо єдиний питомо український антропологічний тип, якого ми подарували людству – то "елітарний жлоб". Здебільшого політик, народний депутат, чи державний чиновник, який не має жодної культурної, мистецької чи історичної цінності.

Новини
Геї - кращі за багатьох чоловіків!

Культурна, моральна та етична деградація пострадянського населення України набагато страшніша за корупцію чи суддівське свавілля, бо витоки усіх українських бід саме у відсутності культури в усіх сферах людської діяльності. Тому "елітарний жлоб" - то сумний діагноз нашої дійсності. Але є і позитив: правильний діагноз – то вже шлях до одужання. Гей, нова, модерна Україно: країна воїнів, волонтерів, бізнесменів, науковців, митців, людей чесної праці, викривайте елітарне жлобство на всіх рівнях. "Найбільше чого боїться чорт – це бути виставленим на посміховисько" (М.В. Гоголь). Більше позитивного, саркастичного сміху на адресу "елітарних жлобів", як ото картина Сергія Хохла "Графіня привокзальна", датована 2009-м роком.

Елітарний жлоб

Минають роки, а жлобство квітне й досі. Тож боротьба триває… Всім гарного настрою. Модерна нація – переможе!

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Автор
Антін МухарськийАнтін Мухарський
Місце
Україна
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Бедненький. Застрял где-то между здесь и там. И не Антон, и не Антин, и не Орест..И не артист, и не певец, и не писатель и не отец. Болтушок. Ох эта Егорова, сломала парнишку. Но наглый страшне.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Бігає людина, б’є себе п’яткою в груди і верещіть - Я бидло, я бидло. А всім смішно.
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