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18 вересня • оновлено в 07:21
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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"Застрелиться можно, все на мове"

5.2т Читати матеріал російською

Было бы хорошо, если бы каждый поговорил с собой. Как взрослый со взрослым. Или пусть даже, как любят психологи - найди в себе ребенка, и защити его. В общем, реши для себя - чего ты хочешь.

Хочешь ли ты, чтобы за тебя принимали решения? И если да, и тебе так проще - быть ведомым и несамостоятельным - то доколе? До каких пор? Может, если ты позволяешь вертеть своей судьбой кому попало, потому что "им лучше видно" - то пусть они же решают, что тебе есть, где отдыхать, с кем спать и когда умереть. А почему нет?

В книге Жадана "Интернат" я нашла такой момент: над интернатом на Донбассе оккупационные войска снимали украинский флаг. Директриса, 30-летняя Нина, единственная, кто защищал этот флаг. А внизу стояла сотня человек, и им было все-равно. Никто из них ее не поддержал. Сегодня такая же "сотня" освистывает мать погибшего в ДАПе героя. И депутат от "Слуги народа" презрительно фыркает на бывшего узника российской тюрьмы - "рад за тебя". Это сегодняшние реалии. Им на самом деле плевать. В том числе и на тебя. На твоих детей. На ваше будущее.

От девочки-подростка я слышу про "училку-патриотку", на уроках которой "застрелиться можно, все на мове". И сказано это с подростковым пренебрежением, уничтожающим, прожигающим насквозь презрением. Я не вправе воспитывать чужих детей, но ее родители сегодня смотрят на это именно так: патриотизм - это как отклонение. А все "нормальные" - не патриоты. И все они - безразличные. Потому что однажды стало нормой - быть безразличным. И патриотизм - стал отклонением в глазах большинства.

Вот так и живем. Всем на все н*ср*ть. И на тебя, и на меня. И всем на друг друга, по большому счету. На героев и на узников Кремля, на флаги и на свою землю.

"Выбери профессию, с которой сможешь уехать" - вот "лучшее" пожелание своим детям. От тех, кто этим своим детям сам роет яму в этой стране, а потом не видит здесь для них будущего.

Новини
Россияне, у вас нет морального права упоминать о Майдане!

Так почему ты согласен, чтобы те, кому на тебя плевать, решали за тебя - будет у тебя страна, или ее порвут на части? Чем это отличается от участи барана, которого ведут на убой? И где в твоем выборе сегодня - повод считать себя независимым и самостоятельным?

Да, я, похоже, перестала любить людей. Как массу, и по-отдельности. Изредка удивляясь и испытывая признательность, что кто-то оказался не такой, как они. Как все. Сложно жить среди людей, и наблюдать, как они разрушают то, что было создано не ними. Собрано воедино не ними. Там сегодня описывают планы Путина - страшным словом "расчленить". Расчленить Украину. И однажды оказаться на кусочке территории с новым флагом-фикцией - где еще вчера была единая Украина - это страшно. Один будет защищать свой флаг, а внизу будет стоять все та же "сотня". Которой будет все-равно.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные есть западники что на усраине что в Беларусь, если капнуть в прогресс свиномовных,там кроме стихотлутства,песнеплутства и кричать на минингах. больше и дальше у них развитие не пошло.Одним словом деградация в мыслях и техническом развитие.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как в Россию эта мерзость въезжает так сразу свою ссано блокитную тряпку себе в анус и забывают про свою свинячую мову,а таких выродков которые переодеваются на ходу миллионы.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Так ради этого , что бы свалить в Европу вы Майдан устроили , чего вы жалуетесь . И почему не на свиномове хрюкаете ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Рысин Алексей, пшелнах падаль казларылая
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Рысин Алексей, а в Турции только на русском гутарят,что бы за свиней не приняли!
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