Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Вся история Украины – смерть, борьба и падения

15т Читати матеріал російською

ПОЧЕМУ МЫ?

Наше поколение крупно "попало" в эти жернова. Кто-то возмущается:

- почему мы? Почему война в наше время? За что это нам и как это возможно в центре Европы в наше время?!

Ну, а кто еще должен это нести на себе? Наши дети? Не дай Бог. Внуки? И этого не желаешь.

Родители наши крупно попали на Афганистан. На Чернобыль. На распад "великого и могучего" и дефицит товаров. На вынужденное существование и "карабкайся как можешь". Я сама помню скудный стол в детстве, серую грубую бумагу, в которую отхватишь в магазине кусок масла или дешевой колбасы. Подростком выстаиваешь в очереди за хлебом с 6 утра, перед школой, пока мама бежит занимать очередь в соседний магазин. И их участь тоже страшна. Попробуй, прокорми детей, оставшись без работы...

Наши деды и прадеды попали на Вторую мировую. Попали на Голодомор и репрессии. На пытки и тюрьмы. На запреты и тотальный контроль. Крупно "попали". И ведь вся история Украины пестрит смертью и борьбой, взлетами и падениями!

Вот и мы. "Попали". Закономерно ли? Мне ясно, что самая пострадавшая от "совка" страна - это мы. Потому что сегодняшний гражданин Украины стал определенным тормозом для нашего будущего, не вычистив из своих мозгов и ген советское воспитание и восприятие. Их таких много - и в этом мы тоже "попали". "Советские" родители не умеют в большинстве своем воспитывать детей европейцами. Как у нас обычно говорят:

Новини
Украина и Россия встретили своих: почувствуйте разницу

- я не пожила, но хочу, чтобы хоть мои дети пожили.

При этом "как пожили" - часто носит единственно понятный родителям смысл. Деньги. Льготы. До недавнего времени (или до сейчас) - это уютная должность чиновника. Это же всегда при деньгах - думают советские родители? При левых, конечно, ведь официальная зарплата маленькая.

Советские родители не могли научить своих детей мыслить независимо, потому что сами были не научены, и учить больше некому - учителя из той же самой эпохи, за очень редким исключением. Мы ждем от сегодняшней молодежи какого-то особенного прорыва? С какого перепугу? Мы сегодня получили от них отдачу, что, как говорится, вложили - то и имеем. Они нам выдали вот такую реальность, обманчиво безобидного цвета.

Разгребать все-равно придется. Потому что это - тоже временно. Украина слишком давно существует, в том или ином виде. Ограбленная, побитая, обожженная, воспрявшая духом или вот оккупированная - но несколько миллионов настоящих украинцев всегда были, есть и будут. Так что мы попали, да. Как всю свою историю попадали - но у каждого поколения своя неизменная задача - ОСТАТЬСЯ УКРАИНОЙ.

Любой ценой.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Голодомор в Україні
Місце
Україна
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
Поділитися у Facebook
106
Коментарі
37
46
Смішно
139
Цікаво
48
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Клим Чугункин
Клим Чугункин
История Вукраины - предательства, поражения и обгаженные шаровары. Вукраинцы по натуре своей хитрые, жадные, завистливые, трусливые и продажные. Нация терпил с глубоким комплексом неполноценности.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ещё одной не повезло с народом. Оказалось, не европейцы. И очередное унылое г...но про геноциды и голодоморы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
АВТОРЕССЕ: Вы ОЧЕНЬ глупы, мадам. :-) Даже для укрошкольницы. Советский период - самый лучший в истории Украины. 1) само возникновение; 2) присвоение огромных территорий России, Польши, Румынии и Венгрии 3) создание 80% лексикона "украинского языка" в ИУНЯ, созданном большевиками в 1921 году 4) создание промышленности и науки. А кугутня уничтожила практически все НИИ и заводы, созданные РУССКИМИ. И даже не по злобе разрушила, а по тупости, неумению и нежеланию работать. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
2 з 7 відповідей | показати всі
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мельничук Олександр, именно. Возразить Вам нечего. Впрочем - попытайтесь, для смеха. По 1) какие возражения, рогуль? :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мельничук Олександр, не-а... Зоопарк закрыт, а здесь - тот же обезьянник, забавно смотреть на ужимки и прыжки скакуасов. :-)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel