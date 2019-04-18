Мне рассказывали, что моя прабабка, у которой была большая семья, в послевоенное время, конечно, много и тяжело работала. Детей за стол садился десяток, варился казанок каши и ставился на общий стол. Так вот она, прабабка, плевала в кашу, если к ней кто-то притрагивался раньше, чем она сама. Что это было? Усталость и злость от тяжелых будней, либо же выработка таких суровых правил в семье: "сначала я"?

Уже моя бабушка, ныне покойная, приучила своих детей обращаться к ней на "вы". А еще категорически не признавала медицину и банковские карты. "Это не от Бога".

Я могу объяснить многие такие вещи "дремучестью" - т.е. когда после войны от недостатка образования наш народ напоминал каких-то туземцев. ИНН в налоговой получить - это вообще "происки дьявола". А в кашу плюнуть - это не накормить своих детей. Зато дисциплина и "воспитание уважения к матери". Вторая моя бабушка от незнания во всем искала знаки. "Забобоны" - как мы часто говорим.

"Если волос с твоей расчески попадет на улицу, и его клюнет ворона - то у тебя весь год будет болеть голова". И она в это искренне верила.

Но это все - потому что война. И потому что вопрос выживания - а школа потом.

Но как объяснить "дремучесть" в наши сегодняшние дни? Уже 30-40 летние и моложе по каким-то иным причинам верят в глупости. Ты им можешь доказать тот или иной факт - но они не верят. Хоть убейся об стену. Им российское телевидение сказало, что Армстронг на Луну не летал, а все это было снято в павильончике, где-то в Голливуде. Или снимки со спутника показали скопление российских войск и танки, ровненькими рядами, у наших границ. А они в ответ - нет, это все нарисовали.

"Ты что, совсем с дуба упала? Это же все рисуется сегодня "на компьютере", а ты, дуреха, веришь!" - и снисходительно улыбаются. Они-то знают все, а ты только рот открываешь от удивления. Ну да, откуда же мне знать?..

Порошенко разбогател в 95 раз (цифры у всех разные) - и попробуй покажи им данные Форбс. "Это все придумали. Там сейчас напишут все, что хочешь".

Забрать и поделить - и будет всем счастье - да, именно счастье и будет. И ты их не переубедишь.

Соседка с умным видом заявляет:

- Лена, в Харькове нет работы!

- В смысле? Теть Надя, работы в Харькове сейчас очень много.

- ГДЕ? Я не видела, и ничего не знаю. Нет ее (сама на Барабане реализатором).

Новини Нас воспитывали малороссами

А разговор всего лишь зашел о Харьковском плиточном, плитку которого покупают американцы для укладки тротуара в Нью-Йорке. Ну, Нью-Йорк, как оказалось, далеко не единственный, и завод пашет по-полной.

- Да, - поджимает губы соседка, - у меня знакомый там работает. Зарплаты высокие, но вредное производство. И туда идут, потому что (!!!) работы в Харькове больше нет.

Выдохнула. Уже не злюсь и не смешно. Просто перестала с ними спорить.

А по поводу детей - вопрос отдельный. В школе нашей два украинских первых класса и один русскоязычный. Забираю детей и интересуюсь у "русских":

- вы наверное переехали сюда недавно? Из РФ? Почему не украинский?

- Нет, вы что. Мы здесь родились, здесь и живем. Ну зачем ребенку голову забивать? Он язык сломает, пока его выучит. Это же и математика на украинском, и все остальное...

Т.е. они готовы "плюнуть в кашу" своему ребенку, потому что сложно им самим. А не детям. Дети на самом деле схватывают язык на отлично, но мама услужливо забирает у своего ребенка шанс свободно окунуться в украиноязычную среду, когда впереди экзамены на украинском, ВУЗ возможно, работа. Ей сложно - "плюнуть в кашу" легче.

Смысл в том, что в наши дни активных и понимающих оказалось мало. Меньше, чем я сама думала. Я пишу два года о своей стране, о том, как мы остановили войну на кусочке Донбасса. Какие мы крутые и перспективные. А теперь можно было бы взять свои слова обратно - но не хочу. История учит. И в процессе бега по кругу какое-то количество находит в себе силы и выпадает из него. Поднимается и идет своей дорогой, думая, анализируя и стараясь создать другое будущее для своих детей.

Много писалось об отличиях нас от тех же американцев. Что мы более жертвенные что ли, готовы отдавать всех себя своим детям - а американцы рано отпускают своих во взрослую жизнь. И я согласна, что самое ценное - это самостоятельность.

Но на данном этапе я лучше сделаю для них. Для детей. А сама постараюсь вырулить исходя из того, что создали для меня мои предки. Сначала дети - а я потом. Их будущее на новом фундаменте - а я уже как-то перемены и сложности переживу. И именно поэтому так странно слышать от старшего поколения:

- Нет, сначала мы. За гречку и за того, кто больше к пенсии/зарплате прибавит. А вы, дети, потом.

Как-нибудь.

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