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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Украина осталась без президента

30.4тЧитати матеріал російською

Сегодня Украина – страна без президента.

Самое непривычное – без президента в состоянии войны. Ведь тамада ее не выигрывает – здесь нужен именно главнокомандующий. И быть им – это не просто формально им называться. Даже если ты положил руку на Конституцию, которую никогда не читал.

Зато армия наша сейчас перешла в состояние, когда каждый боевой офицер имеет больше оснований быть тем же главнокомандующим (теоретически, потому что он в этой войне живет), чем то нечто, что сейчас до Банковой добирается с кортежем и массой охраны. Как будто оно имеет существенную ценность для этой страны.

Когда электорат себя успокаивал, что у "него" будут специально обученные люди, и ему самому вовсе не обязательно все знать - то и "специально обученные люди" к нам сейчас пришли те, которые купили диплом и получили погоны просто так. Потому что свои.

Сегодня сила не в "президенте", не в "специально обученных людях", а в тех противовесах, которые успел создать "попередник". И в армии, которая Армия по стандартам НАТО, а не разваленное, проданное, униженное образование, как когда-то. И в Раде, которая оказалась не совсем пропащим звеном в этой цепочке. Пока еще. И в обществе, которое проснулось и за 5 лет вполне сформировалось в сильную оппозицию. У нас все это сейчас есть. И это весит больше и значит больше, чем нынешний выбор "большинства".

Мы живем без Президента, с одним лишь названием.

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И вообще, мы катимся по инерции.

Что-то делается, потому что зачатки были ДО сегодняшнего дня. Что-то работает, потому что заложили фундамент ДО сегодняшнего дня. Все работающее - это "остатки роскоши" от предшественника, от зашедших при нем инвестиций, от созданных ним платформ для развития, от заключенных ним договоренностей. Аэропорты, лоукосты, предприятия, реформы - сейчас то лицо, которое называет себя президентом, начинает ПРИМАЗЫВАТЬСЯ к чужим достижениям.

И вот мы уже видим, как он передает ключи от медицинских авто, закупленных Супрун. И вот мы уже слышим о неких "улучшениях" на словах - которые таковыми являются только в заголовках, а дальше текст никто из них не читает. Мы видим строительство дорог, начатое Гройсманом - но скоро об этом будет заявлять новоизбранный, как о своем собственном достижении.

Это фрик-шоу. И люди, привыкшие к фактам - видят все это как на ладони.

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Главнокомандующий, избегающий собственной армии? Своих ветеранов? Прямых вопросов?

Если завтра война с новой силой - эту особу снесет отсюда ветром. И мы останемся одни, что впрочем и не так уж неожиданно.

Кто-то же организовывает празднование освобождения Мариуполя, пока "гарант" скачет по фонтанам?

Кто-то же обучает нас на военных полигонах, пока "главнокомандующий" прячется от армии?

Кто-то же работает на развитие украинской культуры, судится с Россией в Гааге, в каждой своей речи напоминает о Сенцове - пока "шестой" грубит журналистам, унижается во Франции или Брюсселе и жрет шаурму?

То-то же...

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЕммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніРосія
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Bogdanova Liudmyla
Bogdanova Liudmyla
Твоё место в тюрьме за заказное и лживое оскорбление моего президента. Ты глупая и слепая.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
призывы Кудренко « состояние, когда каждый боевой офицер имеет больше оснований быть тем же главнокомандующим » подпадают под статью 109 УК Украины, призыв к силовому захвату власти.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Госпадя,Кудренко,Вы уже деградировали дальше некуда.Остались одни обзывалки.
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