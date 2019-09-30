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30 вересня • оновлено в 19:17
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Славянск готов вернуться под флаг "ДНР"?

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Зеленский видит свою миссию в "окончании войны". Об этом объявлено, это озвучено и теперь мы получаем вот что:

- "отодвинутая" линия разграничения, которая будет двигаться на всю Донецкую и Луганскую область. Скажете, не будет? Так нет таких предпосылок. Мы отходим - они окапываются. Мне интересно, что может почувствовать Краматорск, Славянск тот же, откуда люди уже бежали однажды. Это вполне реально, учитывая, что мы сдаем позиции.

- русские во власти. Они есть. С русскими женами, с крымскими "бизнесами", с российскими друзьями и партнерами. Окончим войну на своих условиях? Да неужели?

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- теракты. Страна наводнена оружием, передел собственности, месть политическим оппонентам - у меня ощущение, что в разгар войны при Порошенко было безопаснее в том же Киеве, чем сейчас.

- мы не воюем, мы "миримся" - но территории теряем. И ходы делаем проигрышные. И ребята умирают по-прежнему. Предположу, что с приходом этого "миротворца" страна разделилась на пассив, беззаботных pohuyистов и актив. Будто одному этому активу нужна эта страна, эта война и эти территории. Теперь будут защищать свой дом с плохим тылом (а он и так был не ахти), без поддержки верховной власти, с рушащейся структурой помощи армии, невесть откуда появившимся и требующем продажи "надлишковим майном", и паркетными генералами. Как будто отдано все на самотек - вы там воюйте, но пусть это будут ваши проблемы. Мстите сепарам - но наши суды продолжат их выпускать. Гордитесь своими наградами - но это ваш клуб по интересам. Страна от вас устала.

Вот так мы "заканчиваем" войну. Славянск готов вернуться под флаг "днр"?..

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Повторюється, окрім слово Слов'янськ - все теж, що й тиждень тому писала
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Мариуполь, Харьков, Одесса тоже не против. Всему своё время, и оно приближается. У многих моих друзей в этих городах флаги ДНР на готове стоят по хатам!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Масленко Валентин, і знову СРСР, котрий через десяток років знову розвалиться і буде ще гірше
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
P.s. Кстати несколько из них в таможне и в СБУ служат!
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Шеф, все пропало! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Но, скажу по секрету блохерше - в Турции украинские Наташи по-прежнему в цене. Не упусти свой шанс!
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Домбровска Катерина, не, у меня своя методичка, но украинские Наташки... мммм... это что-то! Кстати, Зе еще не легализовал пагубные пристрастия? А то я уже абонемент на год купил.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Тарр Доктор, по кремлевской методичке работаешь или у тебя действительно сбой головного мозга?..
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