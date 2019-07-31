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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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С*ка ты, война! Будь ты проклята!

5.3т Читати матеріал російською

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

- Вера, помнишь того мальчика, из десятой палаты? Летом, 14-го? Ну, с родимым пятном, молоденького? К нему еще долго никто не приезжал, Ивановна ему пироги домашние пекла?

- Ну, помню?

- умер мальчишка... Сам на себя...

- Каак??! ..

Вера - высокая, темноволосая зеленоглазая ведьмочка. Ребята провожали ее глазами, пытаясь перехватить ее взгляд. Она привыкла и давно не отвлекалась от работы. Строго одергивала их, время от времени выслушивала истории, снимая швы, или накладывая их. А иногда заглядывала в их глаза и спрашивала себя: как они живут с этим? Ну, со всем ЭТИМ?

Молодой мальчик без ног. С пробитым легким или искалеченным навсегда глазом. Смотришь на снимок - а там пуля прошла через глаз, в мозг, и застряла. Уму непостижимо - как они в отделении привыкли это видеть, и главное - научились это лечить. Мальчишки сами не могли осознать, что это с ними происходит. Смотришь на него по-женски, не как медик даже - и пытаешься не показать, как болит твоя душа. Он не осознал, и ты сама не осознала...

- Вера, я на протезах поеду снова. К братишкам. В бригаду свою.

- Хочешь - поедешь... Помолчи сейчас, тебе нужно отдыхать...

Убираешь с его постели очередные "подарки" заезжего депутата - кепку, ручку с фамилией, пакетики с политическими лозунгами. Совсем совесть потеряли...

Новини
Президент готов принять условия России?

Матиос озвучивал цифры: на каждые четыре смерти на поле боя - одна суицид. Вряд ли они верные, потому как в этой войне слишком много всего. Неопознанных, пропавших без вести, разбросанных на поле боя и собранных теми, кто выжил. Раны в основном от артиллерии. От Градов, от разрыва мин, которые щедрым дождем "по укроповскому хутору"...

Много неучтенных этой статистикой, бюрократией и просто человеческим вниманием. Забытых и неуважаемых, неоцененных "уставшими" и непризнанных теми, кому теперь "надо поговорить".

Твое сознание переворачивается, потому что слишком много смерти. Слишком много боли. Ты, однажды увидев, никогда не забудешь. А они - не всегда это выдерживают.

Сука ты, война. Будь ты проклята.

- Красивый был мальчишка... К нему долго никто не приезжал... Я помню...

P.S. Мне не нужно шествие бюджетников в этот день. Я хочу сказать спасибо тем, кто защищает. И вечное спасибо тем, кто уже не с нами. Они услышат.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Парад на День Незалежності Військовий парад у Києві Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу війна Новини Росії Росія Росія - країна-агресор
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Я вот вспоминаю комментарии украинствующих по поводу фото труппов молодой женщины и ребенка по Донецком в 2014 году. Труппы "сепаров" конечно, комментарии "патриотов". И че-то мне ни фига не жалко этих.... мальчишек. Почему так?
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша высказал своё мнение по поводу конфликта на Донбассе. Политик фактически призвал отказаться от мирного пути и посоветовал решать проблему исключительно милитаристским путём. Голомша призывает «убивать всех, кто взял в руки оружие» на Донбассе. Заместитель генпрокурора обратил внимание на то, что ни о каких договорённостях с Россией не может быть и речи. По мнению политика, на минские соглашения также следует наплевать. Замгенпрокурора уверен: внешней политике Украины не хватает жёсткости. Впрочем, это же относится и к внутренней. Тем не менее, смерть – не единственное решение проблемы, которое предлагает замгенпрокурора. Для тех жителей Донбасса, которые якобы являются коллаборационистами, Голомша предлагает альтернативу: уехать в Россию. В Интернете предложение политика ожидаемо восприняли «в штыки». Пользователь @RadioStydoba пишет: «Вот такие «жерты агрессии», которым Путин не даёт реализовать Минские». «Ну хоть теперь знаем, с кем имеем дело, и больше жалости у меня нет», - пишет в ответ интернет-пользователь с ником «россиянка».
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Бедный мальчик ... Я рыдалъ... Этот мальчик когда ехал на Донбасс думал, что как в детстве в войнушку поиграет? Или он из упоротых молодых укронациков желал стрелять по жителям Донбасса, чтобы "их дети сидели в подвалах" ((C) Порошенко) Ну и получил к чему стремился. Проклинать надо не войну а тех кто ее организовал, решив вместо гражданского диалога вбомбить Донбасс в пыль..
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Підпузько Микола, Чеченам дефакто дали независимость по Хасавюртовским соглашениям, но рабовладельческое гос-во Ичкерия полезло в Дагестан, планируя ваххабитский халифат от Черного до Каспийского моря. Ну и "были принуждены к миру". Кадыров понял чем это закончится и спас чеченов от полной аннигиляции..
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Підпузько Микола
Підпузько Микола
IGGI IGGI, безликий нащадок катів, ти ж із ху"лостану, то спочатку розбериссь з чеченськими підвалами закидантми гранатами в недалекому історичному часі. А Донбас це не твій плацдарм, тож нічого тут топтатися.
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