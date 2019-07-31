ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

- Вера, помнишь того мальчика, из десятой палаты? Летом, 14-го? Ну, с родимым пятном, молоденького? К нему еще долго никто не приезжал, Ивановна ему пироги домашние пекла?

- Ну, помню?

- умер мальчишка... Сам на себя...

- Каак??! ..

Вера - высокая, темноволосая зеленоглазая ведьмочка. Ребята провожали ее глазами, пытаясь перехватить ее взгляд. Она привыкла и давно не отвлекалась от работы. Строго одергивала их, время от времени выслушивала истории, снимая швы, или накладывая их. А иногда заглядывала в их глаза и спрашивала себя: как они живут с этим? Ну, со всем ЭТИМ?

Молодой мальчик без ног. С пробитым легким или искалеченным навсегда глазом. Смотришь на снимок - а там пуля прошла через глаз, в мозг, и застряла. Уму непостижимо - как они в отделении привыкли это видеть, и главное - научились это лечить. Мальчишки сами не могли осознать, что это с ними происходит. Смотришь на него по-женски, не как медик даже - и пытаешься не показать, как болит твоя душа. Он не осознал, и ты сама не осознала...

- Вера, я на протезах поеду снова. К братишкам. В бригаду свою.

- Хочешь - поедешь... Помолчи сейчас, тебе нужно отдыхать...

Убираешь с его постели очередные "подарки" заезжего депутата - кепку, ручку с фамилией, пакетики с политическими лозунгами. Совсем совесть потеряли...

Матиос озвучивал цифры: на каждые четыре смерти на поле боя - одна суицид. Вряд ли они верные, потому как в этой войне слишком много всего. Неопознанных, пропавших без вести, разбросанных на поле боя и собранных теми, кто выжил. Раны в основном от артиллерии. От Градов, от разрыва мин, которые щедрым дождем "по укроповскому хутору"...

Много неучтенных этой статистикой, бюрократией и просто человеческим вниманием. Забытых и неуважаемых, неоцененных "уставшими" и непризнанных теми, кому теперь "надо поговорить".

Твое сознание переворачивается, потому что слишком много смерти. Слишком много боли. Ты, однажды увидев, никогда не забудешь. А они - не всегда это выдерживают.

Сука ты, война. Будь ты проклята.

- Красивый был мальчишка... К нему долго никто не приезжал... Я помню...

P.S. Мне не нужно шествие бюджетников в этот день. Я хочу сказать спасибо тем, кто защищает. И вечное спасибо тем, кто уже не с нами. Они услышат.

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