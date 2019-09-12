МАЙДАН КАК ЗАТЫЧКА.

- Если начнут сильно прижимать бизнес - выйдут на Майдан.

- Кто выйдет?

- Ну, народ.

- Так на Майдан выходят за идею. А за чей-то конкретный бизнес чего все вдруг должны выходить?

- ... (голосовал за нынешнюю власть).

Он человек маленький. И все шаги нового правительства очень поддерживает. Вернее, ему прежде всего нравится "лидер", а все его шаги - по умолчанию, не вникая. Он даже не в курсе ежедневных событий - и в ответ на вопросы, "а что будет, если он все-таки сделает тебе лично плохо" опрометчиво приплетает Майдан.

Мне непонятны упоминания о Майдане в России и Беларуси - вы-то там что знаете о Майданах? Это же не метод решения чьих-либо коммерческих интересов. Сегодня прижмет власть чей-то крупный бизнес - да плевать все хотели на его проблемы. За него, чьи собственники голосовали за Зе - на Майдан никто не выйдет. И за евробляхеров тоже - кроме самих евробляхеров. И за конкретный завод, или автосалон, или агрофирму. Да и на Майданы выходят совсем другие люди - которые на войну ходили, под пули.

- Так кто за вас на Майдан выйдет? - спрашиваю.

- так, не знаю, выйдут. Вот если не оправдает - то выйдут.

- ты сам и выйдешь? Бросишь вот это свое, маленькое дело, и выйдешь?

- ... ну, почему я?..

- а что, нам за тебя выходить? Не жирно ли будет? Вы, кажется, приехали. Ваша остановка - вы вот за это проголосовали.

Такие меняют тему. Машут рукой - "да что ты можешь знать!" А мне хочется сказать - не приплетайте Майдан к своим мелким неудобствам. Это не затычка, его суть понимать надо. А ДО этого - понимать что-то про страну. Про нацию. Вот когда больно будет не за чей-то бизнес, а за унижение нашей армии, договорняки с врагом-Путиным, надругательство над памятью погибших - будет моральное право упоминать про Майдан.

А пока вам всем пох*й - терпите. Это то, что вам было нужно.

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