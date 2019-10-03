НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛЫМ ЗАДОМ.

Волна пошла. К сожалению такая волна, которая и меня накрывает пессимизмом. И угроза раковой опухоли в теле Украины, и вечное гниение Донбасс наряду с теперь уже многолетней потерей Крыма... И что сепары будут ехать сюда и мстить, и что ненавидят они нас, и все в таком роде.

А ведь чем дальше в лес... Была бы Украина однородна до границы с Польшей - не было бы бандеровцев. Были бы все здесь "зеленые" - никто бы не показал высший класс за последние 6 лет обороны. Можно смотреть на происходящее под углом сомнений и смятения. А можно - ждать в гости и потирать руки в предвкушении.

Это кого они там пугают? Тех, кого 242 дня не могли выбить из ДАПа?

Кто прошел подвалы и тюрьмы на оккупированных территориях?

Кто погнал на Керчь с четкой целью показать, кто в доме хозяин?

Кто угробил не одну машину, доставляя продукты и снаряжение в зону боевых действий?

Кто не успев залечить раны в госпиталях - ринулся обратно на фронт?

Идея ВСЕГДА будет сильнее жажды наживы. Ее нет в "русском мире", ее там никогда не было, не было фраз о защите своего, своих, о святом. Нападение чаще всего проигрышно в идеологии своей, в отличии от защиты.

У нас есть пример - это многолетняя репутация Западной Украины как непокоренной, непримиримой к российскому соседу. Плевать она хотела на хотелки Путина и более мелких его ставленников в Украине. И пока эта идеология существует хотя бы в части Украины - Украина будет. Если восток - это вирус, то Запад наш - это антибиотик.

Сильнейший. Если это все сплюсовать с теми, кому уже нечего терять на востоке Украины - то это кто кого пугать будет?

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