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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Падение рейтинга новой власти просто неизбежно

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В десяточку.

Люблю плодотворные дни.

- тренировка - в десяточку;

- выполнить запланированную работу - в десяточку;

- проголосовать - в десяточку...

Ну, а дальше - меньше эмоций. Предсказуемое попадание в Раду - в десяточку. Если смотреть политические фильмы, особенно их любят делать американцы, то там в кулуарах все самое интересное только начинается. И я бы не сказала, что это как-то сильно оторвано от реальности, и даже от нашей тоже.

Возьмем образного Лидера (фамилию можем вставить ту, которая импонирует)). Он прекрасно знает историю в том числе европейских стран, где проводились реформы и где тоже люди "устали". Только там устали от реформ, а у нас еще и от войны. Он знал заранее, что колесо истории вряд ли будет сильно отличаться от того, что было в этих странах. Но он пошел на выборы.

Он видит эту игру с другого ракурса - никто из нас ее так не видит. И он понимал, что шансы не ахти. Более менее точные прогнозы давались заранее, третье место в рейтингах - это тоже было прогнозируемо. Но он пошел на выборы. Значит, так надо.

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Вспомним, что Лидер не робкого десятка, не глупого десятка, и за спиной в отличие от нынешнего мусора, есть реальные достижения. Мало сказать - достижения. Это глыбы, поднятые и перенесенные с пути на обочину. Это исторические решения, это удивительные дипломатические ходы. Он остался в политике - значит что-то внушает ему определенные надежды.

В кулуарах Рады можно:

- договариваться;

- повышать свой рейтинг;

- тормозить клоунов;

- ждать, когда американцы прижмут Коломойского;

- иметь статус представителя Украины на многих международных площадках;

- быть на виду и не давать убрать себя из информационного поля;

- умело сталкивать врагов лбами;

- ... я не политик, но многое можно добавить, что-то вычеркнуть. И тем не менее, подковерные игры могут дать неожиданный результат.

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Наконец, впереди парад. Тот, который наш.

Впереди новая стратегия и тактика.

Впереди падение рейтинга новой власти. Быстрое, потому что киношный президент даже зрителям может осточертеть, если они разочаруются в ожиданиях. А они у каждого были свои.

Всегда на горизонте может замаячить контрольный удар. Но хотелось бы, чтобы к этому не пришлось прибегнуть. Что действительно важно - это быть в тонусе. Ведь мы оказались в таком положении потому, что нас окружали якобы друзья. Мы разленились, рассредоточились, и имеем то, что имеем, как нация. А могли бы бицепсы накачать хотя бы к началу двухтысячных.

Не советую опускать нос).

Бейте в десяточку. На своем уровне. Каждый день. Однажды вы не поверите - как многого вы добьетесь.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лена Кудренко честно отрабатывает свои деньги.Поёт диферамбы работодателю.А мне вот просто любопытно,что он будет делать,когда отменят депутатскую неприкосновенность?
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