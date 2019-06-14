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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Оказалось, что за Зеленского люди не голосовали...

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Ну ок, присоединюсь и я к теме про списки. Если можно высказать свое мнение, то я так считаю:

Когда ты находишь нескольких человек в списке, а в нем есть и сильные, и умные, и новые, и вполне тебя устраивающие, - то насколько продуктивным будет перечеркивать всю команду?

"Минус один порохобот в ваших рядах, потому что меня не устраивает список"... Право каждого, естественно. Но я как тот же приверженец партии ЕС, хочу видеть альтернативу - если не устраивает Чорновол в списке, еще несколько фамилий, то тогда тебя не устраивает Федина, Геращенко, Петров, Климпуш-Цинцадзе, и т.д.?

А кто тогда?

А за кого тогда?

Вообще не пойдешь голосовать?

И кому ты сделаешь лучше?

И чем это отличается от протестного электората?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Мне вчера яростно доказывали в личной беседе: "мы за Зеленского не голосовали, и все наши тоже. Да ты что?!! Как ты могла так подумать? А те, кто за него голосовал - это не за него, это протестные!"

И вот эти протестные - истинная загадка для меня. Протестовать ради того, чтобы протестовать? Моя внутренняя прагматичность задает вопрос - а дальше что? А есть ли у тебя план в таком случае? Пороть горячку, а дальше будь что будет?

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Я спокойно выбираю из всех зол меньшее, да, если мне тоже кто-то не нравится - но не перечеркну тех хороших, сильных людей, которых я могу поддержать своим выбором. Я скорее за то, чтобы предложить варианты решения ситуации, а не протестовать против кандидата или партии вообще. Плюс партии Порошенко и вообще его политики в том, что там есть обратная связь.

А варианты в том, чтобы донести - вот эта и эта кандидатура электорату не нравится, и можно бы обратить на это внимание и сделать выводы. Ротация в партии - разве невозможна? Или я далека от понимания правил существования политических организаций?

Разумно видеть целое, а над деталями - работать. Разумно видеть общую картину - а спорные моменты обсуждать и менять.

И не перечеркивать всю партию под влиянием эмоций.

Ну и, чисто по-женски и в силу характера - я хочу знать куда идти, если не сюда. Хочу знать, кого выбирать - если не этих.

Примерно как ты ссоришься, собираешь вещи и уходишь - но знаешь куда и на что будешь жить. А не хлопаешь дверью и потом ночуешь на лавочке в зале ожидания.

Не разумно.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019
Джерело
Джерело:Facebook Олени Кудренко
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Smoken Will
Smoken Will
Пудренко, ну не позорься еще больше...
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Широцкий Александр
Широцкий Александр
))) Чем больше порохоботы и рашкотролли брызгают слюнями и бросаются какашками, тем больше растёт рейтинг партии Зеленского.
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Golan Sim
Golan Sim
Наша истеричная свинокобыла №3 кудрёнка, уже как три дня лишённая "педигри пала", решила наверстать упущенное. Так как зажёванные майд.аунские методички перестали работать, она для повышения свиномости решила рассказать страшную байку о том, кого выбрали в президенты НОРМАЛЬНЫЕ украинцы. Эй, кобыла кудрявая, пора на выгул! Тебя заждались облезлые ишаки! ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Golan Sim, смотрим на этого убл.юдка. Вот пример эталонного скота с паРРаши. Во-первых, как любое ничтожество расейское оно все валит в кучу. Делая "выводы" из всего и обо всем. Во-вторых, тварь переобувает лапти в прыжке - и вот уже падаль паРРашная нам про МЕТОДИЧКИ рассказывает! ))) Далее. Падаль с расеи у нас куражится - не выбирая выражений и на любую тему. И что? Скот одичалый УВЕРЕН - его никто не тронет в плане модератора. И тут главный вопрос - а почему, собственно? С чего такая дрянь так вольготно себя почувствовала здесь и вообще в Украине? У меня есть ответ. Пасть надо рвать животному сразу! Без раздумий и обязательно! Только потому что оно с паРРаши! Модератор - вам такое положение вещей нравиться?
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