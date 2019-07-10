Есть у нас под Харьковом пгт - где до России рукой подать. Он "сквозной", через него по основной трассе едешь дальше, к границе, в следующий украинский городок.

В 2014-м, в большей степени украиноязычное население готовилось к войне. Я это знаю не из телевизора. Все детство проведя там, зная, что украинцы там в каждой хате и теплый украинский суржик побеждает чопорный русский язык - слышала в начале войны напряженные разговоры. Люди понимали, что их подомнут первыми.

- ну шо, Михалич, як їх зустрічати будемо? Рушницю наготовив? - отшучивались чиновники в моем присутствии. Я слушала, и так же напряженно ждала.

А вчера в который раз проезжаю через пгт - по хорошей дороге. Флагов украинских насчитала на одном пятачке с десяток - не считая тех, что на столбах. На магазине "Продукты". На киоске с цветами, на кофейне. На строительном и рядом - на СТО. Их кто-то заставляет вешать эти флаги? Вдоль трассы, по которой в город въезжают россияне. Или это попытка показать - чья это земля, помножившаяся на усиление самоидентификации в 2014-м? Огромные фото бойцов АТО вдоль дороги, из местных - как бы говорят: вы, с...ки, проезжаете здесь и не забывайте, кто здесь хозяин. За душу берет.

И вот теперь это разбавилось плакатами от Зе. Которых много на фоне новенького стадиона, отремонтированных больниц, ЦНАПа, обновленного рынка, большого работающего завода с дорогим фасадом. Ржущие лица в стиле Квартала, главное преимущество которых - они не были в политике.

Идиотизм. В месте, которое готовилось встретить войну одним из первых. Где каждый адекватный украинец флагом на своем киоске пытался сказать непрошенным гостям - это МОЕ.

Страна нуждается не в людях, "не бывших в политике".

Новини Зеленский уже все потерял

Она нуждается в профессионалах. Ведь в политике не был и дебил, например - но неужели это то, что нас сейчас спасет? Кто ты, "слуга народа"? Отличный экономист, грамотный финансист, профессиональный военный? Ты останавливал войну в 2014-м или участвовал в реформах? Каковы твои преимущества перед теми, кто что-то сделал для этой страны? Помимо того, что ты не был в политике и являешься чьим-то братом-сватом?

Целая рать саранчи. У которой двойное гражданство, отсутствие позиции, наплевательское отношение к усилиям страны выжить. Вот такое впечатление производит зеленое засилье в таких местах, где каждый киоск показывает флагом - чей он. Гнетущее, вызывающее недоумение и множество вопросов.

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