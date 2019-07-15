СТРАННОЕ ЛЕТО 19-ГО...

Вечера и ночи холодные, как будто уже осень. Странное лето и странное время...

Сделали очередной круг, получили войну от россиян, и закругляемся вроде на очередной заход "братства". Сколько войн между нами было? И каждый раз кто-то ведь заставлял "мириться".

Выпускники-офицеры ВСУ в Крыму отдыхают (а чо?), военные парады отменяют, шоу-бизнес плавно объединяет Киев и Москву, Днепр и Питер, "уставшего от войны" с желающим "пагаварить"... Популизм, как ржавчина, начинает грызть основы нашей государственности. И снова: "порешать", "щас позвоню", "да не вопрос", кортежи, "вы хотите, чтобы его пристрелили??", "вы все президенты". Когда-то это уже было.

Как один из президентов этой страны (тренды у нас такие, на радио реклама гнусавым голосом не устает долбать мозги) я бы не осмелилась идти в политику неподготовленной. Не зная цифр, основ, Конституции. Но это моя совесть меня бы съела, мои проблемы, как говорится. А оказывается - "так можно было". Ведь у нас настало время легких решений, когда можно перепрыгнуть через голову и "решить" без суда, без следствия. Когда нам подают то, за что не голосовала ни я, ни даже они, не в том виде и не то по вкусу, что каждый из нас ожидал. Ну, я ожидала и не такое, если честно, но от этого не менее больно. Красные труселя в обмен на проигрыш в международной политике? Разве здесь можно поставить знак равенства? Или мы все абсолютно - идиоты?

Новини Зеленский проводит опасный эксперимент над Украиной

"Вы хотите сказать, что я идиот?" (с)

Цитаты новых "великих", докатились.

Я кажется в апреле написала пост "Демонтаж". Вполне ожидаемо и предсказуемо - и тут не надо быть большим аналитиком - наши опоры расшатывают. Демонтируют Законы (скорее законность как основу), пометочки новые в истории (там исправьте, там не надо, там допишите аккуратно "конфликт", слышите? Не война. Времена сейчас другие, понимаете?)

Там улице вернули старое название, там бюст водрузили на место, там враг партию создал. И везде "новые лица", единственное преимущество которых - они ЕЩЕ не были во власти. Чувствуем разницу?

Еще - это значит подвиньтесь, новая смена пришла, и она НИЧЕГО еще не умеет. Вы думали - воровать не умеет? А вот хр...н вам! Борислав Береза пишет, что задал им несколько вопросов "по существу" - и там вообще, "ни в зуб ногой", как говорится.

- Обязанности депутата?

- структура бюджета?

- что делать будешь, как построишь свою работу, назови норму Закона...

Там НОЛЬ. В подавляющем большинстве случаев.

Новини Україна досі перебуває під Росією

А на сегодняшний день "вор"-попередник оставил почти 20 млрд долларов золотовалютных резервов. В самый разгар войны их было в 3 раза меньше (если что). Но раз уж "вор"-попередник стабилизировал ситуацию - то можно налетать. Тем, кто во власти ЕЩЕ не был. Даже "красные шарики" губу раскатали на государственное финансирование, став популярными на волне "мочилова Пети". Шарии - они такие, тоже "новые". И во власти тоже не были. Вы ведь ЭТО имели ввиду, сограждане?

Странное лето. По умолчанию все вокруг либо зеленые, либо бело-голубые. Живешь среди них, наблюдаешь цирк по тв (у нас теперь выездные совещания можно смотреть как "Квартал". Раньше многим было скучно, а теперь нередко включают, чтобы "поржать", кадры там появились с актерским опытом). Крутишь пальцем у виска, успокаиваешь бурю эмоций внутри, разворачиваешься и работаешь. Потому что ты же не та самая стрекоза, которая "лето красное пропела"? Как три четверти нашего населения. Я, например, предпочитаю встречать кризисы, дефолты, войны, потрясения, потери, разочарования - подготовленной. Потому что чудес не бывает. Потому что отдавать нам в этом году и внешние займы, и удерживать гривну, и войска российские сидят под забором, готовые "как только, так сразу"...

Новини Зеленский начинает напоминать Путина

Хотелось бы витать в облаках, как окружающие меня "веселые избиратели". Меньше знаешь - крепче спишь, да? Вот только сильнее ты тогда, когда видишь и цель, и подводные камни, и хотя бы какие-то разведданные. Когда готовишься заранее и знаешь, когда жать на газ.

Я, конечно, знаю, что все будет хорошо. А как же иначе? Только сначала будет очень сложно. Возможно, и долго, и сложно одновременно.

Плюс в том, что мы к этому готовы, не так ли?

Всем желаю не "мира", друзья. Мир этим летом тоже обрел очертания странного. Косит под капитуляцию. Всем нам сил и выносливости. Знаний и четкого видения будущего. Возможностей и азарта.

А победа просто обязана быть.

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