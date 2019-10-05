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6 жовтня • оновлено в 18:04
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Если украинская армия уйдет из Донбасса, люди побегут

25.3т Читати матеріал російською

"Разведению войск" посвящается.

Она маленькая. С огромным белым пушистым зайцем. Не таким уже и белым - волочит его за собой, завороженно наблюдает за военными, за техникой. Они за куревом приехали, в местный магазинчик. Родители вчера говорили между собой, что военные будут уходить отсюда, наверное, надолго.

Петрович закурил, щурясь под осенним солнцем, удивительно ярким. Собаки у крыльца, грязные, бездомные, заискивающе машут хвостами, надеясь на подачку. Продавщица, уже привыкшая к ВСУ, как к чему-то обыденному, как к воздуху, как к тому, что завтра будет работа, дом, школа, больница, хлеб, зарплата - сегодня беспокойно спрашивала:

- Петрович, ну как? Как теперь будет все?!

- не знаю, Тань, они так решили. Разведение.

- а мы?

Новини
Оказалось, Украине нужно посоветоваться с Москвой

Петрович только нервно передернул плечами и вышел на крыльцо, распечатывая пачку сигарет.

Она маленькая. Начальная школа? Стоит с мальчишкой постарше, он возится с цепью на велосипеде, рядом пакет с продуктами. Бедный заяц, грязно-белый, сидит задницей на старом, разбитом асфальте, она держит его за ухо и рассматривает высокого военного в камуфляже. Когда они уйдут - что будет с ней? С ее братом? С родителями, с магазином этим, со школой и больницей, с зарплатами и хлебом?

Осень. Теплая, солнечная временами, удивительная осень. Удивительная страна, удивительные решения...

P.S. Алексей Гончаренко написал, что проведен опрос местных жителей. Более половины хотят эвакуации, если ВСУ уйдут. Но наш "гарант" по-прежнему "гарантирует", что все будет отлично...

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Букет Красивый
Букет Красивый
Если укровермахт свалит, Донбасс вздохнет облегчённо
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4
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Кор Павел
Кор Павел
Да все будет хорошо
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3
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bregovich mark
bregovich mark
Бежать будут те,кто придумал это разведение.
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