ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Экономика поднята, армия обеспечена, война закруглена

989Читати матеріал російською

Гройсман сказал, на мой взгляд, правильные вещи с трибуны парламента:

- я всего 3 года в этой должности, а здесь есть люди, которые по 10 лет... И на самом деле это вы подорвали экономику, спровоцировали военный конфликт, уничтожили социальную политику страны... И сегодня мы должны это все выгребать после ВАС.

Ну, сейчас уже можно про "попередников"? Потому что последние 5 лет эта команда очень осторожничала жаловаться и оглядываться. А ведь действительно, она выгребала и выгребает - за период Януковича, за пустую казну, за "тесные связи" с Россией, за газовую иглу, за российскую монополию и внутриукраинское болото из интересов олигархов.

Давайте. Давайте теперь покажем и расскажем, не стесняясь - и про ПВО вокруг Киева, и про откровенную ж..., из которой пришлось вот именно что "выгребать". И уже на спасенную от катастрофы страну трутни претендуют снова.

В свою очередь новой власти по большому счету выгребать нечего. Экономика поднята, армия обеспечена, война закруглена на отдельном куске территории, бизнес работает, не замерзли, не умерли от голода, живы и здоровы как минимум 73% населения. Живы и здоровы. Как минимум.

Новини
Зеленский начинает напоминать Путина

В городах и селах увеличился местный бюджет, зрачки "новой" власти расширяются при виде сумм, курсирующих перед их глазами - и они ожидают, что можно оседлать эти потоки. Грести и выгребать не надо - ситуацию спасли ДО тебя, а ты пришел на готовое. Конечно, можно посетить самый убогий блиндаж в серой зоне и придраться к условиям несения службы. Можно проинспектировать туалеты - они явно не соответствуют тем, которыми ты пользуешься в Киеве, в Турции, в Израиле - да хотя бы на заправках Socar, где ты шаурму покупаешь. Если последние несколько лет ты войну не видел - то естественным образом удивляешься военному быту.

Дружище. ДО тебя что-то сделали. Немало сделали. Не идеально, потому что было еще хуже. А если что-то не нравится - то ты же и тормозил. Кем бы ты ни был - электоратом, политиком "против Пети" или шоуменом.

Выгребешь ли ты - вот в чем вопрос. Тебя в самый страшный момент вытащили на берег, защитили, подержали над тобой небо.

Но ты не заметил...

P.S. А Гройсмана я поддерживаю. Хотя может быть лучше бы дали ему уйти на время, потому что на него же будут сваливать весь негатив от правления Вовы. "Царь хороший - это бояре плохие", как происходит в России. А оно нам надо?

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Теми
Економіка України: прогнозиВійна на Донбасі
Особи
Володимир ГройсманВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
уряд
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки