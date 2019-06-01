Гройсман сказал, на мой взгляд, правильные вещи с трибуны парламента:

- я всего 3 года в этой должности, а здесь есть люди, которые по 10 лет... И на самом деле это вы подорвали экономику, спровоцировали военный конфликт, уничтожили социальную политику страны... И сегодня мы должны это все выгребать после ВАС.

Ну, сейчас уже можно про "попередников"? Потому что последние 5 лет эта команда очень осторожничала жаловаться и оглядываться. А ведь действительно, она выгребала и выгребает - за период Януковича, за пустую казну, за "тесные связи" с Россией, за газовую иглу, за российскую монополию и внутриукраинское болото из интересов олигархов.

Давайте. Давайте теперь покажем и расскажем, не стесняясь - и про ПВО вокруг Киева, и про откровенную ж..., из которой пришлось вот именно что "выгребать". И уже на спасенную от катастрофы страну трутни претендуют снова.

В свою очередь новой власти по большому счету выгребать нечего. Экономика поднята, армия обеспечена, война закруглена на отдельном куске территории, бизнес работает, не замерзли, не умерли от голода, живы и здоровы как минимум 73% населения. Живы и здоровы. Как минимум.

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В городах и селах увеличился местный бюджет, зрачки "новой" власти расширяются при виде сумм, курсирующих перед их глазами - и они ожидают, что можно оседлать эти потоки. Грести и выгребать не надо - ситуацию спасли ДО тебя, а ты пришел на готовое. Конечно, можно посетить самый убогий блиндаж в серой зоне и придраться к условиям несения службы. Можно проинспектировать туалеты - они явно не соответствуют тем, которыми ты пользуешься в Киеве, в Турции, в Израиле - да хотя бы на заправках Socar, где ты шаурму покупаешь. Если последние несколько лет ты войну не видел - то естественным образом удивляешься военному быту.

Дружище. ДО тебя что-то сделали. Немало сделали. Не идеально, потому что было еще хуже. А если что-то не нравится - то ты же и тормозил. Кем бы ты ни был - электоратом, политиком "против Пети" или шоуменом.

Выгребешь ли ты - вот в чем вопрос. Тебя в самый страшный момент вытащили на берег, защитили, подержали над тобой небо.

Но ты не заметил...

P.S. А Гройсмана я поддерживаю. Хотя может быть лучше бы дали ему уйти на время, потому что на него же будут сваливать весь негатив от правления Вовы. "Царь хороший - это бояре плохие", как происходит в России. А оно нам надо?

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