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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Больница превратилась в военный госпиталь: президент Зеленский, вы там были?

4.7т Читати матеріал російською

9 мая 2014 года. В этот день в больницу им. Мечникова приехали первые скорые с ранеными украинскими бойцами. Буквально за одну ночь больница превратилась в военный госпиталь.

Привезли первых четырех ребят. Нога одного из бойцов была примотана простым скотчем к штакетине. От раненых исходил запах горелого железа, неожиданный, разорвавший привычную жизнь городской больницы в клочья, и дух настоящей войны медленно и непреклонно перебрался с этих тел в самую душу медперсонала. Отныне жизнь стала другой.

Медсестры расшнуровывали ботинки ребят, тяжелые такие, грязные. У одного из них не было конечности, рана в голову. Люди в тот момент холодели от ужаса - они такого не видели никогда. Грязная, зловонная рука войны резко протянула тела раненых: вот, держи. Держите вы, все. Делайте с этим что хотите...

Потом в Мечникова стали привозить их, как на конвеере. Лето 2014-го - это поток раненых из котлов. Дебальцево, Иловайск... Много, сотнями, палаты были переполнены...

Персонал работал как заведенный. Ужаса уже не было. Они научилась этой новой для себя работе - военной хирургии.

Врачам приходилось собирать ребят по кусочкам, делая многие вещи впервые. Медсестры, не выдерживая стресса, увольнялись. Всхлипы в комнатах персонала, маски повыше на лице, чтобы не так заметны были полные слез глаза. А борты все прибывали и прибывали...

Врачи наспех осваивали опыт клиник НАТО, израильских клиник, изучали протоколы по лечению боевых травм. Осколочные травмы, травмы от разрыва мин, пулевые - все это стало будничным, ежедневным, рутинным.

Новини
С*ка ты, война! Будь ты проклята!

Время от времени в больницу приезжал поседевший старик. Он казался в тот момент именно стариком, сдавленным голосом благодаря персонал больницы за труд. Выдавая награды, медали, ордена, почетные грамоты, в накинутом на плечи белом халате обходя палаты в компании главврача.

Страна в те годы была сломанным механизмом, и где-то починишь в одном месте - она тут же ломалась в другом. И кровоточила... Кровоточила...

С того момента через больницу прошло более 2000 раненых бойцов, и война не ставила на этом точку. Напряжение было неописуемым, и после смены, после увиденного - бессонные ночи дома, сдавленный крик в подушку, чтобы не разбудить семью, успокоительное - и снова работа, без остановки.

Тогда же, начиная с мая 2014-го, в больницу повалил народ - кровь сдавать. Коридоры были переполнены, люди стояли в длиннейших очередях.

Тогда ломались даже сильнейшие - война выжигала душу каленым железом. Навсегда.

P.S. Где ты был в этот момент, Владимир?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Війна на Донбасі Допомога пораненим в АТО військовим
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Теги
Росія війна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
он, с..ука, шутил. про эбонитовые палочки и попрошайку Украину..
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
А всего-то и надо было в 2014 вместо того, чтобы бомбить Луганск учесть желания жителей Донбасса и сесть за стол переговоров - 13000 были бы живы.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Каратель Добрый, Ну тогда просто ответьте честно: почему государство не хочет нормально лечить своих героических защитников?
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
Nikolaeva Nadezhda, и в Одессу их пустить и в Харьков. Что ты гнида несёшь??? с кем и о ЧЁМ переговоры, с путиным о капитуляции???
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Низкий поклон всем нашим медикам за титанический труд и спасённые жизни наших воинов и гражданского населения.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Джонсон Саймон Ф., ты,паск.уда тупорылая,хоть рулон дупной бумаги отнес хероям?или твой свинарник далеко,дорого добираться?
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