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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Эпоха гордости в Украине закончилась

61.6т Читати матеріал російською

ЛЮТЫЙ.

- Есть закурить? – голос незнакомца вырвал его из раздумий. Он не глядя полез в карман за сигаретами и зажигалкой, молча поделился и так же молча кивнул в ответ на слова благодарности. Киев сегодня шумный, как никогда. Минут пять назад закончился гимн в исполнении известной певицы, и теперь все в ожидании обещанной ходы бюджетников, артистов, и где-то там отвели место и время воинам.

Лютый был против. В Украине по-прежнему можно быть против. Надолго ли? Вспомнилась шутка про соседнюю Россию, когда спорили американец и русский:

- У нас можно выйти перед Белым Домом и крикнуть "Обама х…". И нам за это ничего не будет!

Русский расплывается в довольной улыбке:

- Так у нас перед Кремлем тоже можно выйти и крикнуть: "Обама х…". И нам тоже за это ничего не будет! Нашел, чем удивить, бл*дь))).

Лютый сощурился от яркого августовского солнца. Ампутированная рука давно не болела, а вот душа – да. Сейчас она снова царапалась внутри, как раненый зверь, оставляя вокруг себя кроваво красные следы.

- Милана, ну ты где ва-апще?! Сфоткай меня! Вон, на фоне той локации! Вон, мальчики накачанные стоят! Ну же!!

Две ярко накрашенные девицы с метровыми ресницами протиснулись мимо Лютого вперед. Интересно, они сюда пришли зачем? А если спросить у них, какой сегодня праздник? День чего? Независимости? А какой страны – независимость? А независимость – от чего и от кого?..

… Бинго…

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Догоним, перегоним и сделаем их вместе!

Он все так же молча наблюдал за водоворотом людей, пришедших на праздник. Сегодня обещали шоу – причем такое, каких еще не было. Браво, Украина. Будет шоу – но не будет боли. И слез сегодня здесь тоже скорее всего не будет. Они же не за этим сюда пришли – киевляне, приезжие из регионов, туристы. А давайте эту вашу войну спрячем подальше, сколько той жизни – намекнул не словом, а делом Володя. Хотя нет, это в России – Володя. А у нас – Вовочка. Вовочка ничего не обещал – но своим поведением обнадежил. Давайте?!

А давайте – подхватили избиратели, уставшие каждый от своего. Кто-то вернулся с курорта – устал. Кто-то – от работы в офисе, потому что стабильную работу, которую мало кто здесь потерял – обязательно нужно время от времени заменять на шоу. Кто хорошо работает – то ест. Вернее, пьет, отдыхает, тусуется, шагает на марше… чего-то там.

Лютый вспомнил свой выход из Иловайска. Еще год назад он видел слезы на глазах в этот день, и казалось – каждый стоящий на тротуаре знает его историю. Его, и его побратимов. Люди смотрели глаза в глаза, заглядывали в душу и плакали. От горя, от радости – что живы, от гордости. Ощущение, что каждого знали по имени, и личную историю каждого. Каждого, кто шел в тех самых ветеранских коробках. Лютый тогда думал: ну откуда?!! Откуда им это знать, и тем более это чувствовать? А они тогда стояли на тротуарах, и рука на сердце…

Лютый сплюнул на землю. "Что я здесь делаю?" - подумалось. Похоже, эпоха гордости закончилась.

Здесь и сегодня – ее точно уже нет…

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елена Кордунова
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Тыгипко Алексей
Тыгипко Алексей
тьолка,не пиши о чём не знаешь...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Мало тварям б@ндеровским рук и ног поотрывали. Треба головы. Хотя у них и так вместо голов кастрюли
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Та шо вы пишете? Та ну. А вот судя по маршу так всу все устраивает.ЗЕ выступил, певичка спела. Побрякушки поцепили. Недовольных не наблюдалось. Как то так
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Тыгипко Алексей
Тыгипко Алексей
марш к зеленскому не имеет никакого отношения...
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