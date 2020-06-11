Електоральний рейтинг Зеленського впав нижче 40%, а Порошенка виріс: з'явилися дані опитування

Марина Ліснічук Суспільство 13:10, 11.06.2020 Оновлено: 14:03, 11.06.2020

За останні тижні електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менш ніж 40 відсотків.

Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Вони опубліковані на сайті КМІС. Так, від соціологічних замірів минулого місяця рейтинг президента Зеленського втратив 5% підтримки.

Згідно з даними, якби вибори глави держави відбувалися на початку червня 2020 року, то за Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо ж розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного гаранта становить 37,6%.

Рейтинг Зеленського падає

Друге місце за електоральною підтримкою посідає п'ятий президент Петро Порошенко, і він зміцнює свої позиції. У кінці квітня за нього були готові проголосувати 14,9%, у кінці травня – на початку червня 16,8%, що майже на 2% більше.

На третьому місці один з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко, він додав трохи менше відсотка. У квітні його рейтинг був 12,2%, у кінці травня – на початку червня 13,1%.

Тенденція із падінням рейтингу фіксується і у пропрезидентської партії "Слуга народу". Якщо у кінці квітня за неї були готові проголосувати 32,6%, то у кінці травня – на початку червня – 28%. ОПЗЖ порівняно з квітнем посилила свої позиції на 2% – з 15,8% до 17,8%.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" зросла на 1,5% – з 15,2% до 16,7%.

Опитування КМІС проводив із 24 травня до 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні, але за винятком окупованих Росією територій. Зазначається, що похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Дані соцопитування
kiis.com.ua
Дані соцопитування
kiis.com.ua

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