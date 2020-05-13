Eldorado оголосили про запуск в Україні проєкту допомоги лікарням в регіонах

Мережа магазинів електроніки та побутової техніки Eldorado надасть допомогу лікарням, які стали опорним пунктом в боротьбі з поширенням коронавірусу. Компанія реалізовує благодійну програму, заручившись підтримкою Червоного Хреста.

У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 лікарні та медпрацівники по всій території України особливо потребують допомоги та підтримки. Саме тому компанія Eldorado прийняла рішення передати сто комплектів побутової техніки українським медикам.

Ця техніка буде доставлена ​​в регіональні відділення опорних лікарень, які займаються лікуванням пацієнтів з діагностованим короновірусом COVID19. Кожен комплект, крім іншого, складається з холодильника, пральної машини, мікрохвильової печі, чайника, ноутбука. У співпраці з Товариством Червоного Хреста в Україні було відібрано сто регіональних лікарень.

Рішення направити допомогу саме в регіони компанія Eldorado обґрунтовує тим, що в центральних лікарнях побутові умови, як правило, на порядок краще, в той час як регіональні медичні установи часто страждають від нестачі навіть найнеобхіднішого. При цьому компанія прийняла рішення про те, щоб по можливості розподілити допомогу рівномірно серед всіх регіонів.

Генеральний директор мережі Eldorado Віра Вітинська каже:

"На медичні установи нашої країни зараз покладено зобов'язання виступити опорними пунктами в реалізації програми по боротьбі з коронавірусів. Цей проєкт – спосіб висловити нашу подяку українським медичним працівникам за їх самовіддану працю і за ті ризики, які вони на себе беруть в цей непростий час. При таких обставинах будь-який активний і соціально-відповідальний бізнес зобов'язаний підтримати медиків усіма доступними способами. Ми усвідомили, що можемо допомогти тим, у чому ми найкраще розбираємося, – побутовою технікою і домашньою електронікою".

Доставка побутової техніки від Eldorado в регіональні лікарні вже почалася. У цьому компанії активно допомагає Товариство Червоного Хреста України. На сьогодні вже 15 лікарень отримали такий комплект подарунків від Eldorado. У планах мережі – доставити все сто комплектів в лікарні до кінця травня 2020 року.

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