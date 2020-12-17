Ексзаступник Супрун спрогнозував новий сплеск COVID-19 в Україні

Протидія епідемії коронавірусу в Україні не є ефективною, можливий новий сплеск захворюваності.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив ексзаступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський. "Кількість госпіталізацій залишається стабільно високою або зростає, кількість пацієнтів на штучній вентиляції залишається стабільно високою або зростає. Якщо уряд робить щось, а госпіталізації зростають, значить, він робить щось не те", – наголосив ексчиновник.

В цьому контексті він зауважив, що, на відміну від випадків легкого перебігу хвороби, тяжкі випадки неможливо приховати, оскільки хворі вимушені звертатися по медичну допомогу.

"Ми можемо непрямо робити висновки про стан справ за кількістю госпіталізації. Бо коли пацієнту хочеться дихати, він так чи інакше шукає лікарню, він шукає кисень", – сказав Лінчевський.

"Заходи, які вживаються, є неефективними. Тому в подальшому можна очікувати більшого сплеску, більшого підйому", – спрогнозував він.

Як писав OBOZREVATEL, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що карантин вихідного дня міг бути більш ефективним, якби уряд заборонив роботу громадського транспорту.