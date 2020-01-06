Екстрене відключення енергоблоку на Південно-Українській АЕС: з'явилися нові дані

Через два дні після відключення енергоблоку №3 Південно-Української АЕС (місто Південноукраїнськ Миколаївської області), в понеділок, 6 січня, енергоблок знову підключено до енергомережі після усунення зауважень.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом", зазначивши, що перший і другий енергоблоки Південно-Української АЕС працюють в заданому режимі.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", – написала пресслужба, так і не пояснивши детально причини спрацювання автоматичного захисту.

Південно-Українська АЕС "НикВести"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в суботу вранці, 4 січня, енергоблок №3 Південно-Української АЕС раптово було відключено від мережі після того, як через спрацювання автоматики захисту.

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