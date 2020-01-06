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6 січня • оновлено в 23:55
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Екстрене відключення енергоблоку на Південно-Українській АЕС: з'явилися нові дані

1.9т
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Через два дні після відключення енергоблоку №3 Південно-Української АЕС (місто Південноукраїнськ Миколаївської області), в понеділок, 6 січня, енергоблок знову підключено до енергомережі після усунення зауважень.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом", зазначивши, що перший і другий енергоблоки Південно-Української АЕС працюють в заданому режимі.

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"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", – написала пресслужба, так і не пояснивши детально причини спрацювання автоматичного захисту.

Південно-Українська АЕС

Південно-Українська АЕС

"НикВести"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в суботу вранці, 4 січня, енергоблок №3 Південно-Української АЕС раптово було відключено від мережі після того, як через спрацювання автоматики захисту.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Тег
НАЕК Енергоатом
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Cyка Зеля, ещё и закупку электроэнергии у ахрессора запретил!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Защита для того и создана, что бы предотвращать аварийные ситуации, будь то человеческий фактор, то ли сбой автоматики. Не пойму, новость разве достойна освещения в новостях инета...?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Причину объяснят потом... если будет кому.
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