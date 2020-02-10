"Екстрена евакуація!" Україна вдалася до радикальних заходів через коронавірус

Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей, у зв'язку зі стрімким поширенням її територією небезпечного коронавірусу 2019 nCoV.

Вона відбудеться у вівторок, 11 лютого. Про це повідомляє сайт посольства України в КНР.

"Урядом України ухвалене рішення про евакуацію українців зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, до України", – йдеться у повідомленні.

Україна евакуює своїх громадян із китайської провінції Хубей

Зазначається, що українців планують евакуювати спеціальним чартерним рейсом 11 лютого, який вирушить за маршрутом: м. Київ – м. Ухань (КНР) – м. Київ.

У відомстві звернулися до українців, які виявили бажання евакуюватися, тримати напоготові свої паспорти, документи, що дають право на перебування на території КНР, а також свідоцтво про народження дітей до 18 років. Крім цього, залишатися на постійному зв'язку, бути мобільними і готовими до переміщень.

"Очікувати як на дзвінки Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення у групі "Embassy – EVACUATION" мобільного додатка Wechat, повністю координувати свої дії з представниками Посольства", – додали у зверненні.

Звернення посольства України в КНР china.mfa.gov.ua

Також у дипвідомстві нагадали, що після повернення в Україну всіх евакуйованих із КНР наших громадян очікує обов'язковий 14-денний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 лютого жертвами коронавірусу 2019 nCoV вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих зросла на 99.

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