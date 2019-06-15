Екстремальна спека в Україні: Супрун дала поради, як врятуватися

Щоб легше перенести спеку, яка вже кілька днів панує в Україні, потрібно якомога більше захищати свою шкіру від сонця і дотримуватися питного режиму.

Наносити сонцезахисний крем потрібно не тільки перед походом на пляж, а перед кожним виходом на вулицю, написала на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У разі сонячного опіку шкіру не можна обробляти маслами, кремами і особливо сметаною. Також не варто використовувати пінки на основі дексопантенола. Замість них краще вибрати водорозчинні препарати.

Під час спеки краще відмовитися від алкоголю, оскільки він сприяє зневодненню. За високої температури людина з потом втрачає близько літра рідини, тому важливо пити звичайну воду.

Також особливої користі не принесуть холодне морозиво і напої. "Охолоджувати потрібно шкіру, а не шлунок!" – зазначила Супрун.

Щоб не отримати тепловий удар, потрібно носити головні убори, намагатися ходити в тіні і уникати тривалого перебування на вулиці з 11 до 16 години.

Ілюстрація українські новини

Найнебезпечнішим рішенням під час спеки є залишання тварин і дітей в автомобілях. У деяких випадках це може закінчитися смертю.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозом синоптиків, після свята Трійці в Україні збережеться переважно суха і сонячна погода. Екстремальна спека трохи спаде лише в західних областях України.

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