"Екстрасенси" в Чернігові жорсткого вбили шилом молоду пару: рідні загиблих вимагають довічного

Майже три роки тому на Чернігівщині трапилася страшна трагедія. Двоє "екстрасенсів" вбили молоду подружню пару, яка просто довірилася їм, бо хотіла мати дітей. Причиною вбивства стали гроші, мобільні телефони, прикраси та навіть звичайна парасолька.

"Знахарям"-вбивцям дали відносно м'який термін – 11 і 15 років в'язниці. Рідні жертв і прокуратура наполягають на перегляді вироку.

Про те, що трапилося в тихому селі на Чернігівщині – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Вимагають довічного ув'язнення

Прокуратура Чернігівської області оскаржить занадто м'який вирок "знахарям", які жорстоко розправилися з родиною киян. 45-річний Ігор Гордієнко отримав 15 років ув'язнення, його спільниця 47-річна Ніна Попівка – 11 років в'язниці. У прокуратурі вважають, що вбивці легко відбулися і просить для "мага" довічний термін, а для його супутниці – 15 років.

"Судом не повною мірою враховані безжалісне і холоднокровне позбавлення життя людей, які їм довірилися і сподівалися на допомогу у вирішенні особистих проблем", – каже перший заступник прокурора Філіп Бєліков.

Загиблі Ольга та Віталій Зубенки мріяли про дітей Соцмережі

Довічний термін просять для вбивць і батьки загиблих 27-річної Ольги та 28-річного Віталія Зубенків. У прокуратурі уточнили, що дата найближчого засідання в Апеляційному суді буде відома в середині березня.

Вбивали шилом у серце

Трагедія трапилася в селі Шаповалівка Чернігівської області. Туди до "знахарів" їздили Ольга і Віталій з останньою надією – завести дитину. Молодята п'ять років прожила разом. До зникнення вони знімали квартиру на столичній Троєщині. Ольга працювала у квітковому магазині, чоловік – у пекарні. Екстрасенсам вони зізналися, що збирали гроші на власне житло.

Будинок, у якому Гордієнко приймав "клієнтів" Facebook Оксана Блищик

Саме $50 тис., про які по секрету розповіли "цілителям", і стали причиною вбивства. У цьому зізнається на суді обвинувачений Ігор Чорний – так "маг" іменував себе. 14 червня 2017 року пара вирушила до села Шаповалівки. "Маг" обіцяв, що допоможе Ользі завагітніти. Більше живими їх ніхто не бачив.

У суді "маг" розповів, що приймав відвідувачів у літній кухні домоволодіння Ніни Попівки. Того вечора він повів Віталія вночі для окультного обряду в безлюдне місце на околицю села – до закинутої ферми. Там заздалегідь викопав яму і приготував розчинник і електроліт. Спершу вдарив хлопця по голові і шиї металевим прутом, а потім добивав шилом у серце. Тіло та обличчя спотворив вайт-спіритом, потім підпалив.

"Маг" розповідає, як вбивав своїх жертв Скріншот відео

"Ольгу я вбив, коли повернувся. Спочатку завдав удару кулаком у груди, а потім – п'ять разів шилом у серце. Тіло дівчини теж відніс і кинув у яму", – розповів у суді Гордієнко. Він зі спільницею практично під час всіх судових засідань ховали від журналістів обличчя.

Ніна Попівка Скріншот відео

Наступного дня після холоднокровного вбивства Гордієнко і Попівка побували у Києві – обчистили квартиру своїх жертв. Винесли 12 тис. грн, ноутбук, роутер, фотоапарат і навіть жіночу парасольку. А потім зняли з карток сім'ї все гроші. Але $50 тисяч вони так і не знайшли.

Мобільні телефони закатованих Ольги та Віталія вбивці подарували дітям Ніни Попівки. Порадили тільки витерти всі контакти. Пізніше працівники ломбарду міста Борзна (Чернігівська область) віддадуть поліцейським обручки та сережки Зубенків, які Ніна Попівка занесла їм після вбивства.

Дарувала троянди і кроликів

Жителі села згадують, що бачили Попівку після вбивства. Вона була в піднесеному настрої, знімала показання лічильників, аби сплатити за електроенергію, багато посміхалася.

"За мірками нашого села, Ніна з першим чоловіком вважалися заможними. Землі багато було, коня, потім трактор купили, господарство велике тримали. Та й з другим чоловіком вона не бідувала. І не можна сказати, що жадібна. Квіти дуже любить, могла просто прийти під сільраду і красиву троянду посадити, або людям роздати. Комусь із жителів приносила кроликів. Мовляв, беріть, у мене все одно зайві. І гроші за це не просила", – уточнюють сусіди.

Яму приготували заздалегідь Facebook Оксана Блищік

В причетність односелиці до вбивства подружжя з Києва в селі вірять. Думають, що все ж вона спокусилася великими грошима. Хоча Ніна Попівка наполягає – її вина в тому, що знала про вбивство, але нікому не сказала. Та ще сама поліцейським і показала яму, де "маг" сховав тіла.

"Насправді її обманом змусили показати місце, де були вбиті. Мене залучали як свідка, тому я все знаю, але раніше нікому не розповідала", – зізнається нам інша мешканка села.

Місце, де знайшли тіла молодої пари Facebook Оксана Блищік

Жінка каже, що біля будинку Попівки було дві хвіртки. І поліцейські допитували підозрювану біля вікна. Вона все заперечувала. Потім двоє правоохоронців забігли у двір із криком, що їм терміново потрібні лопати, бо знайшли убитих. Вони схопили інструменти і втекли. Почувши це, слідом за поліцейськими вискочила Ніна і помчала в інший бік – до посадки, де і була яма.

"Тоді їй запропонували сісти в машину і показати місце з убитими подружжям. І їй довелося зізнатися, де вони заховані", – уточнила свідок.

Клієнтів знаходили через оголошення

У дивовижні магічні здібності Ніни в селі не вірять. Кажуть, що після смерті першого чоловіка жінка повідомила всім, що у неї відкрився дар.

"Ми вважали, що це було пов'язане з потрясінням через смерть чоловіка, в голові щось трапилося. З наших ніхто до неї зняти пристріт чи переляк не ходив. Не вірили. У них будинок стоїть на самому краю села, так ось ті, хто ближче живе, запевняють, що від клієнтів відбою не було. Дорогі машини мало не щовечора до неї їздили. Впізнавали про "цілительство" з реклами, яку вона в місцевих газетах розміщувала", – згадала інша сусідка.

Книги, знайдені у "екстрасенсів" Facebook Оксана Блищік

Батьки вбитої родини живуть у Рівненській та Житомирській області. "Два з половиною роки їх судами мучили, це ж спробуй наїздитися до Чернігова. А тут у нас їх не було жодного разу. Нінка вже два з половиною роки у в'язниці провела, їх як п'ять зарахують. І за хорошу поведінку роки через два її відпустять. Не буде вона всі 15 років у в'язниці сидіти. За вбивство двох людей відбудеться легким переляком", – впевнені у селі.

"Діти відбувають покарання за маму"

У Ніни Попівки – четверо синів, повнолітні Андрій, Павло і Володимир від першого чоловіка. Він помер від раку багато років тому. За другого чоловіка, лікаря з райцентру, Ніна вийшла заміж у 2009 році. А через кілька років народився молодший Назар.

"Другий чоловік був хірургом від Бога. Потім пити сильно почав, чудив на все село. Його і в міліцію часто забирали. Пара розлучилася, чоловік поїхав в іншу область, але на молодшого весь час платив аліменти. Тоді і з'явився той Гордієнко з Носівки. Коли Ніну посадили, Назару виповнилося 6 років. Чоловік приїздив, хотів забрати дитину, але старші діти не віддали", – розповідає нам місцева мешканка Антоніна.

Посадка за будинком сім'ї Попівки Facebook / Оксана Блищік

Один із братів оформив опіку над малюком на себе. Другий влаштувався на роботу – прибирав територію в сільраді. Третій, який навчається в Чернігові, теж допомагає. Він єдиний ходив до мами на всі суди, бо інші не могли лишити молодшого.

"Зараз хлопці свиноматку завели, козу купили, щоб у брата весь час молоко було. І кожен день бачимо, як старший веде за руку малого до школи, а потім забирає. Дитина чиста, доглянута, нагодована. Брати про нього весь час переймаються, замість того, щоб, як їх однолітки, своє життя будувати. Відбувають покарання за маму", – розповідає інша сусідка.

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