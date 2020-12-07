Ексрегіонал Мураєв запросив до ефіру радника ватажка "ЛНР" і заявив, що він не терорист

Колишній народний депутат від "Партії регіонів", глава партії "Наші" Євген Мураєв, заявив, що виступ в ефірі українського телеканалу "Наш" радника ватажка терористичного угруповання "ЛНР" не порушує законодавства.

Свою думку Мураєв висловив у Facebook. Він наголосив, що "ЛНР" і "ДНР" нібито не визнані терористичними організаціями.

За його словами ані Верховна Рада України, ані українські суди "не знайшли чи то підстав, то чи сміливості" визнати ці угруповання терористичними.

Також Мураєв пообіцяв продовжити свою роботу й "боротися за якнайшвидше відновлення миру в нашій країні та її вихід із-під зовнішнього управління".

Нагадаємо, що депутат Луганської обласної ради від "Партії регіонів" Родіон Мірошник отримав посаду в терористичній організації "ЛНР" 2014 року. Він став одним із керівників організації "Мир Луганщині" ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Мірошник у 2004 році, очолюючи одну з продакшн-студій, був одним із поширювачів роликів про "помаранчеву чуму і наступальний фашизм в особі кандидата в президенти Віктора Ющенка". У роликах вили вовки, стрибали мавпи, гнили апельсини, марширували фашисти нога в ногу з Ющенком, навіть собаки, що виють, були там оранжевого кольору. "Помаранчевий колір шкодить вашому здоров'ю, бандерівці наступають", – говорили з телеекранів.

До 2004 року Мірошник очолював пресслужбу Луганської ОДА, потім працював прессекретарем губернатора Луганської області Олександра Єфремова. У 2005 році був прессекретарем Віктора Януковича. Після чого очолив ЛДТРК (держканал телеканал ЛОТ), який вів активну антиукраїнську інформаційну політику.

Також нагадаємо, що колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду в 2018 році вирішила, що визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями на державному рівні не є обов'язковою умовою для засудження їхніх членів за тероризм.

Верховна Рада ухвалила постанову, якою визначила "ДНР/ЛНР" терористичними організаціями. Верховний суд зобов'язав суди враховувати цю постанову.

Мураєв заступився за терористів Facebook Євгена Мураєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий радник глави "ЛНР" із зовнішніх зв'язків Родіон Мірошник відзначився нетверезим фейком про те, що українські добровольці на Донбасі нібито заради забави вбили батька та сина на одному з блокпостів. Кривавими подробицями пропагандистської байки він поділився в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".