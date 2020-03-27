Експрес-тести на коронавірус, які зараз сотнями тисяч завезли в Україну, обманюють. Уся справа в тому, що правильний результат може бути тільки на 10-й день хвороби.

Зокрема, таке пояснення дала OBOZREVATEL український вірусолог, завідуюча відділом Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко.

Перед цим скандал уже вибухнув в Іспанії. Там заявляють, що замість 80% ці експрес-тести достовірні тільки на 30%.

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Яка обстановка з тестами в Україні

В Україні вже є кілька випадків, коли ставили помилковий діагноз. Так у 58-річної пацієнтки з Житомирської області експрес-тест показав, що у неї є коронавірус, проте лабораторні дослідження цей діагноз не підтвердили.

Дослідження в лабораторії

"Справа в тому, що експрес-тести перевіряють антитіла в крові людини, а вони утворюються на 10-й день від початку хвороби. Тому я не зовсім розумію, яка цінність таких експрес-тестів", – сказала нам Алла Мироненко.

Це означає, що в разі, якщо у людини спостерігається інкубаційний період або тільки з'явилися перші симптоми, експрес-тест не зможе визначити правильний діагноз.

За словами Мироненко, на відміну від ПРЦ-методу (лабораторне дослідження) чутливість експрес-тесту в 10 разів менше.

Дослідження в лабораторії

"Експрес-тест і ПЛР – це різні методики. Якщо в першому випадку ми перевіряємо антитіла в крові, яких може бути ще дуже мало, то при ПЛР ми шукаємо фрагменти самого коронавірусу, його генетичну інформацію", – пояснює Мироненко.

Ніхто не дає 100% гарантії

Доцент кафедри вірусології КНУ ім. Шевченко Оксана Мовчанець уточнила у розмові з кореспондентом OBOZREVATEL: антитіла на вірус у крові людини з'являються індивідуально – на 5-8 день з початку хвороби.

"Тобто якщо ви проведете експрес-тест на четвертий день, то результату не буде. Коли тест дає позитивний результат, це означає, що людина вже хвора приблизно тиждень", – сказала вона.

Що стосується помилок, вчена вважає, що будь-яка тест-система не дає 100% гарантії. "Завжди ми маємо на увазі, що буде 20% недостовірності", – говорить Мовчанець.

Коронавірус

Чому Україна не може відмовитися від експрес-тестів і перевіряти лабораторно

"Ці ПЛР-тести – дуже дороге задоволення. Вони в сотні разів дорожчі від експрес-тестів. До того ж наші лабораторії навіть у Києві не впораються з великою кількістю аналізів, просто немає такої можливості", – уточнила Мовчанець.

При цьому, наголошується, в регіонах таких лабораторій і зовсім немає. Багато лікарів сходяться на тому, що експрес-тест – це всього лиш додаткова діагностика, і її в будь-якому випадку потрібно підтверджувати лабораторно.

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