Експрес-тести на коронавірус небезпечні: у МОЗ розкрили причину

У Міністерстві охорони здоров'я України попередили, що самостійне проведення експрес-тестів на коронавірус COVID-19 несуть загрозу оточуючим.

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Про це 18 квітня на брифінгу заявив глава відомства Максим Степанов. Негативний результат, який він покаже, може бути оманливим і людина буде заражати інших.

"Іноді людина робить експрес-тест, перебуваючи в інкубаційному періоді, бачить негативний результат і заспокоюється від цього. Починає порушувати самоізоляцію, хворіти і заражати своїх близьких", – сказав Степанов.

Міністр нагадав про необхідність проведення ПЛР-тестів після появи симптомів, тому що вони більш точно можуть показати наявність або відсутність інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрес-тести на коронавірус заполонили українські аптеки, але вони достовірні лише на 50%.

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