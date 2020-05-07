Експрес-тести на китайському і прострочені маски: мери міст України розповіли про гуманітарну допомогу

Багато міст України отримали мізер, якого не вистачить і на день роботи однієї лікарні, від скандальної гуманітарної допомоги з Китаю, привезеної разом із комерційним вантажем компанії "Епіцентр".

Деякі міста зовсім не отримали медичного вантажу, іншим дісталися експрес-тести з інструкцією китайською мовою і товари без сертифікатів якості. Про це розповіли мери українських міст, передає "Страна".

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова для "красивих цифр" при передачі гуманітарної допомоги рукавички і бахіли рахували одиницями, а не парами.

"Ще ми отримали бахіли, рукавички. Але прикол у чому: вони в звітах їх рахували не парами, а одиницями. Тобто, вони звітували, наприклад, що вручили нам 30 тисяч рукавичок, а я питаю, де вони? Мені пояснюють, що це 30 тисяч одиниць, а не пар. Ну як це? У будь-якого лікаря повинні бути дві пари рукавичок і дві пари бахіл. У нас після цього був навіть скандал. Вони це робили для красивих цифр. Як можна було передавати одну рукавичку і одну бахілу? Це для одноруких і одноногих лікарів?" – зазначив Філатов.

Борис Філатов Уніан

З дорогих речей у Дніпро передали зламаний апарат ШВЛ, який пізніше замінили на новий, і одну переносну рентген-установку.

"Ось іще цифри. Від Офісу президента Дніпро отримав: 30 штук пульсоксиметрів, рукавички неталькові нітрилові – 30 тисяч штук, 150 костюмів біозахисту, 300 штук бахіл, 84 термометра і 1050 експрес-тестів. Це на наше мільйонне місто", – розповів мер Дніпра.

За його словами, всю гуманітарну допомогу передали без документів, накладних та сертифікатів якості.

"Нам дзвонили, ми приїжджали і забирали вантаж. З Китаю він? Я не знаю. Ми його навіть у лікарні підписали під кодовою назвою, типу "Від Іванова". Ми не знаємо, чому. Не було документів, тому важко говорити про якість цього вантажу. Навіть накладні писали від руки. Це була писулька, просто папірець", – додав Філатов.

Мер Харкова Геннадій Кернес також відзначив, що вантаж передали в "смішній кількості". Крім того, захисні костюми місто для медиків досі не отримало.

"Вся "гуманітарка" передавалася через облдержадміністрацію. Я не бачив, як приходили ці вантажі, в яких коробках. Від Офісу президента все передавали губернаторам, а губернатори вже мерам давали трохи. Але це смішна кількість.

Геннадій Кернес Страна

2-й пологовий будинок і лікарня швидкої допомоги безпосередньо отримували 8 тис. рукавичок і 12 тис масок. 25-та лікарня – 2 тисячі масок і 400 рукавичок. Обіцяли ще захисні костюми, але так ніхто досі їх і не отримав. 98% того, що було необхідно, ми добирали власними силами. А Герега (Олександр Герега, нардеп, власник "Епіцентру" – Ред.) нам передав 100 тисяч масок безкоштовно, і ще або 600, або 6000 окулярів", – розповів Кернес.

В Одесі після отримання двох тисяч експрес-тестів тиждень перекладали інструкцію китайською мовою. Як розповів мер міста Геннадій Труханов, поки цим займалися, прийшла інформація, що деякі країни ці тести взагалі повертають, тому що вони неправильні.

Геннадій Труханов Страна

"Ми практично їх не використали. Лікарі навіть відмовлялися проводити ці експрес-тести, якщо вони не працюють. До них не було жодних сертифікатів якості, супровідної документації. Ось цей гуманітарний вантаж завезли, передали в облдержадміністрацію, і далі пустили по регіонах", – зазначив Труханов.

За словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, від області там не отримували жодної гуманітарної допомоги. Він зазначив, що лікарням допомагають місцеві підприємці, вони забезпечені всім необхідним.

Анатолій Бондаренко Страна

"Мені не відомо про те, щоб ми від центральної влади отримували будь-яку гуманітарну допомогу. Жодного разу нічого не отримали. Крім тих 900 тисяч грн, які виділені з обласного бюджету, тобто, можна сказати, від держави. Тоді як наша міська рада виділила 98 млн грн. Я не знаю, де поділися ті захисні костюми, про які звітував Офіс президента. Нехай Офіс президента відзвітує, куди він їх дів", – розповів Бондаренко.

Мер Чернівців Олексій Каспрук поділився, що першу гуманітарну допомогу централізовано від облдержадміністрації отримали вже в середині квітня.

"Поставили нашій лікарні кілька тисяч рукавиць, 860 бахіл, 60 захисних медичних комплектів, 810 одноразових костюмів, 100 шапочок, 300 окулярів, 1140 респіраторів і 20 упаковок Плаквенілу. Це одній нашій лікарні – на кілька днів роботи. А в місті хворих приймають уже три міських лікарні", – зазначив він.

Олексій Каспрук Страна

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що з гуманітарної допомоги там отримали 1150 штук експрес-тестів і частину засобів індивідуального захисту.

"Але якщо взяти інші медичні заклади Хмельницька, то їм із тих літаків не дісталося нічого. Взяли з держрезерву 44 тисячі масок на всі медичні заклади. При цьому термін зберігання цих масок закінчився в 2015 році. А також видали 200 респіраторів. Все інше купували силами місцевого бюджету, за допомогою меценатів, бізнесу. З "Мрії" нам ніхто нічого не давав", – розповів мер Хмельницького.

Олександр Симчишин Страна

"Ми отримали за весь час кілька тисяч звичайних масок, близько 400 респіраторів, 200 халатів для працівників, 30 упаковок Плаквенілу, 500 експрес-тестів і якась кількість рукавичок. У принципі, це все, а основну частину ми купували за кошти держбюджету і меценатів", – повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Руслан Марцінків Страна

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