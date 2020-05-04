Експосол України в США назвав єдиний спосіб припинення вогню на Донбасі

Експосол України в США Валерій Чалий висловив переконання, що єдиним способом виконання Мінських угод є входження в єдину колективну систему оборони НАТО або двостороння угода з такою потужною ядерною державою, як США.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Главком". За словами експосла, закріплене в Конституції прагнення членства в НАТО – це не просто символізм, а магістральний шлях держави. На його переконання, саме зараз Україна має можливість продемонструвати, що може бути надійним союзником.

"Це наша авіація, яка допомагає НАТО, наші хлопці, які беруть участь у миротворчих операціях. Зрештою, ми платимо величезну ціну, захищаючи не тільки себе, але й, по-суті, прикриваючи східний фланг євроатлантичного простору. І зараз саме той період, коли не треба зменшувати свої зусилля в просуванні на шляху членства в НАТО, як це, на жаль, відбувається. Питання миру ми швидко не вирішимо. Треба відходити від патерналізму в сприйнятті громадян. Не можна вірити в те, що прийде якийсь факір і порухом чарівної палички встановить мир, а агресор перестане стріляти", – сказав Чалий.

Він зазначив, що під час підписання Мінських угод у "нормандському форматі" не було допущено жодних "проколів" для того, щоб нинішня влада не могла далі розвивати ці ініціативи, а не посилатись на якісь слабкі позиції в минулому.

"Тоді нашим першим завданням було зупинення вогню. Але й досі цього не відбулося. То про які подальші кроки й формати ми говоримо? Жоден формат не працює, крім міжнародного суду в Гаазі, який засудить не лише дії Росії, а й все її керівництво притягне до відповідальності. Адже ми маємо справу з очевидним порушенням двосторонніх документів і міжнародного права", – наголосив посадовець.

Він підкреслив, що питання членства України в НАТО та співпраці з США треба порушувати.

"Звісно, США треба більше залучати. У нас із США відносини стратегічного партнерства. Є такий трохи підзабутий, але потужний документ, як Хартія Україна-США про стратегічне партнерство, і його треба максимально використовувати, щоби максимально взаємодіяти з нашим союзником. Крім того, існує Будапештський меморандум. Ми сприймали його як гарантію нашої безпеки, але цей документ не спрацював. Як посол я неодноразово аргументовано доводив американській стороні важливість цього інструменту і мав підтримку американських експертів. Також ми намагались отримати статус союзника США поза НАТО. Але наші європейські партнери тоді застерігали, що ми не будемо сприйматись як країна, яка ставить собі за мету членство в НАТО. Я вважаю, що це питання все ж таки треба й надалі порушувати", – наголосив експосол.

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