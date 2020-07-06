Експосол – про переслідування Порошенка: повторення зусиль Януковича

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер закликав президента України Володимира Зеленського не повторювати шлях Януковича, переслідуючи політичних опонентів.

Так він прокоментував у Twitter інтерв’ю п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Джоні Фішера.

"Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента Тимошенко виглядає недобре для України часів Зеленського", – написав Пайфер.

Пайфер закликав Зеленського не повторювати шлях Януковича Twitter Стівена Пайфера

Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш вважає, що переслідування Порошенка дискредитують Зеленського і також провів паралель із обвинуваченнями Юлії Тимошенко за президентства Януковича.

"Як зазначено в сюжеті, обвинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського та його адміністрацію. Не краще за обвинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, що було визнано політично вмотивованим", – написав він у Твіттері.

Переслідування Порошенка дискредитують Зеленського Twitter Тімоті Еша

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту телеканалу BBC Джоні Фішеру Порошенко назвав політичні переслідування помстою недосвідченого президента Володимира Зеленського, в оточенні якого є представники "п’ятої колони" Кремля.