Експосол Канади звинуватив громадські організації в тиску на попередню владу

Громадські організації та активісти в Україні надто захопилися тиском на попередню владу, "хрестовим походом" проти корупції та "звітуванням заради звітування". Через це часто успішні на 80% реформи вони розцінювали як провал, що сіяло зневіру в реформах як таких.

Відповідну думку висловив посол Канади в Україні (2014-2019 роки) Роман Ващук під час лекції "Вибачайте, якщо щось було не так: західна підтримка реформ в Україні, 2014-2019". Зокрема, він зауважив, що часто громадські активісти вимагали реформ "на 105 процентів" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Дипломат навів приклад Верховного Суду України, який був успішно реформований, а судді відбиралися через прозорий конкурс за участі представників громадянського суспільства та міжнародних експертів.

"Приходить зміна президента – і з усіх судів України чомусь треба перезапустити Верховний Суд. Чекайте, в Україні є тисячі судів, які треба реформувати, чому ви беретеся знову за Верховний Суд? Виявляється, що людина, яка є заступником голови Верховної Ради, людина, яка є Генеральним прокурором – всі були неуспішними кандидатами до Верховного суду. Вони вважали, що цей процес є сфальшований, бо їм не вдалося його пройти. І вони об’єдналися із 105-процентовими людьми із громадянського суспільства, щоб спробувати зробити демонтаж цього нового суду", – говорить Ващук.

Не можна було ставити знак рівняння у війні з Росією та боротьбі з корупцією – головною все ж таки була війна з країною-агресором. А боротьба з корупцією не могла бути важливішою, ніж верховенство права. "Хрестовий похід" проти корупції не був найкращою ідеєю з точки зору досягнення результату для країни, де в корупції задіяний майже кожен – вважає Ващук.

"Якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі внутрішні дискусії стають теоретичними. Або ти їх проводиш у концтаборі, або в еміграції. Не можна спалювати внутрішню хату і одночасної її обороняти. Державність понад усе", – каже Ващук.

Громадські організації надто захоплювались красивими інфографіками, які апелюють до раціо, але сіють негатив – вважає експосол.

"Не було позитивного реформаторського наративу, що ми робимо і чому, що ви з цього матимете. Але емоційний наратив ішов від противників реформ, і від противників України, які грали на емоціях, а не на технократичних рішеннях", – говорить Роман Ващук.

Ващук також зауважує, що люди на місцях бачили позитивні зміни, та ніяк не пов'язували це з владою в Києві, завдяки якій ці зміни насправді відбулися. Натомість активісти сварили політиків із Києва, коли ті їхали відкривати школи чи садочки.

"Виявилося, що всі люблять свого мера, який їм робить дорогу, відновив садочок, а Київ – то якісь люди, які роблять невідомо що. Хоча це саме Київ передав ті всі гроші на місця. І ми прийшли до ситуації, що люди на місцях задоволені своїм життям, але переконані, що Україна як держава прямує до занепаду", – зауважив Роман Ващук.

"В Україні було дуже багато конкретних позитивних змін на місцях, але люди їх не асоціювали із загальнодержавною політикою країни", – підсумував Ващук.