Експосадовця "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів: роздавав тисячні премії

Колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", запідозрили в розкраданні 1,7 мільйона гривень.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України в Facebook, йому вже повідомили про підозру.

"Нацполіція викрила експосадовця державного підприємства в розтраті понад 1,7 мільйона гривень. Колишньому керівнику товариства, засновником якого є НАК "Нафтогаз", слідчі повідомили про підозру", – сказано в повідомленні відомства.

Як зазначається, протягом 2018-2019 років з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тис. грн – безпосередньо директору товариства.

Правоохоронці зазначили, що мають у своєму розпорядженні достатні докази причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії.

МВС / Facebook

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