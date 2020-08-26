Експолонений Сущенко висловив свою думку про роботу Зеленського

Колишній в'язень Кремля Роман Сущенко вважає президента Володимира Зеленського щирим у своїх намірах, проте зазначив, що йому далеко не все вдається.

Своєю думкою про президента журналіст поділився в інтерв'ю "Гордону". Він підкреслив, що спостерігає за роботою Зеленського вже багато місяців, але досі не може чітко висловити свої відчуття.

"Це однозначно емоційна людина. Мені здається, він щирий у своїх намірах зробити якісь зміни в країні, провести, але, на жаль, не все йому вдається. Не знаю, наскільки він бачить далеко чи близько, але процеси, які відбуваються в останні кілька місяців, дуже тривожні і серйозно засмучують", – заявив Сущенко.

"Тобто всі люди, які вірили в те, що вони повернуться разом зі мною в наступні етапи обмінів, вірили, що вони повернуться в країну, що їх приймуть трошки по-іншому, сильно розчаровані. Я не скажу, що я розчарований. Я десь приблизно так собі і уявляв, що станеться зі мною і з моєю родиною. Але багато людей, які не з того обміну, – вони дуже розчаровані", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, Сущенко вважає, що Донбас уже в найближчому майбутньому повернеться до складу України. Що стосується Криму, то його деоккупація можлива, але цей процес буде складніше.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!