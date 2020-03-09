Експолонений "ДНР" розповів про страшні тортури струмом у підвалах терористів

Кожен український полонений, який потрапляє на територію псевдореспублік "Л/ДНР" проходить через жорстокі тортури. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній полонений "ДНР", журналіст і публіцист Станіслав Асєєв. За його інформацією, в окупованому Донецьку через тортури проходять 95 з 100 чоловік.

"І тут ще треба пошукати тих п'ятьох людей, яких не катували, а просто били. Це повинна бути або зовсім літня людина або людина з вулиці, що називається. Молоді хлопці, чоловіки 30-40 років – ніхто навіть не розбирається. Саме постійне, що відбувається, це електричні дроти на різні частини тіла. Це критична ситуація, а не просто слова. Коли я виступав на Мюнхенській конференції з безпеки, я говорив, що в цей момент когось там на Донбасі катують. Це була не просто лірична фраза або поетика – це реальність", – ділиться жахливим подробицями Асєєв.

Обмін полоненими

За його словами, в Донецьку практично кожен день когось садять в підвали і б'ють, у тому числі і жінок. "Сам по собі обмін полоненими – вкрай важливий момент, але він не вирішує самої проблеми. Ми можемо поміняти 200 чоловік, а вони через тиждень наберуть 400. Що з цим робити і як вирішити проблему жорстокого поводження з людьми в Донецьку?", – задається питанням журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в кінці квітня може відбутися ще одна зустріч в "нормандському форматі". Напередодні переговорів йде робота над підготовкою до проведення вже в березні обміну полоненими між Україною і підтримуваними Росією "Л/ДНР".

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