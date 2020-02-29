Українцям, які повернулися з полону "Л/ДНР" у рамках грудневого обміну, поки що не виплатили обіцяну компенсацію в 100 тисяч гривень.

У київському гуртожитку нині мешкає 12 звільнених, які заявляють, що їм більше нікуди йти. Про це повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На п'ятому поверсі в кімнаті на п'ятьох живе Денис Коваль, "ясинуватський диверсант", який провів у полоні проросійських терористів майже чотири роки. У 2015-2016 він підривав колії, військову техніку та машини бойовиків.

"Я з однією сумкою поїхав із полону. Що в мене з одягу? У чому є, те і є", – розповів він.

Перші два місяці чоловік, за його словами, жив без грошей, а зараз отримав невелику суму. "Держава – нічого. Червоний Хрест дав по 1300 нам", – розповів колишній полонений.

Крім цього, у нього немає документів. За словами українця, він їх відновлює, однак процес затягується. "Ні працювати, нічого. Чекаю, поки документи зроблять", – зазначив він.

Колишні полонені "Л/ДНР" залишилися без компенсації Колаж

У сусідній кімнаті живуть Олена Сорокіна та Алла Ярмішко. Обидві на окупованій території в полон потрапили за статтею про "шпигунство". Олена розклеювала в Луганську наклейки, нагадуючи місцевим, що Луганськ – це Україна. Алла з Донецька передавала дані українським спецслужбам.

Сорокіна розповіла, що ходить до психолога, але щоб до нього дістатися, потрібні гроші на проїзд. Із цим допомагають волонтери та друзі. "Навіть ті довідки – нам говорили: сідайте в тролейбус, беріть довідку, а як може людина поїхати? Мало б міністерство, яке має з нами працювати, відновити всі довідки, документи, паспорти. У цьому недоробка велика", – вважає колишня полонена.

"Хотілося б житла, більше я нічого не чекаю. Виплати хотілося б отримати, тому що ми втратили все", – зізналася Ярмішко. Вона зазначила, що після полону знаходиться на лікуванні через запальний процес.

Зі свого боку міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда зазначила, що виплати експолонені отримають уже найближчим часом.

"Ми очікували інформацію від Служби безпеки та Генеральної прокуратури щодо відкриття-закриття кримінальних проваджень щодо цих осіб, які звільнилися. Тому там усе це зайняло певний час. І на наступному тижні вони вже отримають таку допомогу", – пояснила вона.

Нагадаємо, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявило: українцям, які були звільнені з полону терористів на Донбасі в рамках великого обміну в грудні минулого року, виплатять по 100 тисяч гривень компенсації. Гроші відправлять на їх особисті рахунки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше омбудсменка Людмила Денисова пояснила, що Віталій Анікімов та Денис Коваль, які після звільнення з полону 29 грудня живуть без документів, знаходяться в процесі отримання українських паспортів.

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