Експертка пояснила причину паводків на Прикарпатті: річ не тільки у вирубуванні лісів

Думка про те, що головною причиною страшних паводків на Прикарпатті є варварське знищення лісів, не зовсім відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявила керівна директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко.

"Безумовно, масштабні й часом безсистемні вирубування карпатських лісів сприяють руйнівним паводкам. Однак цю причину некоректно ставити на перше місце", – зазначила вона.

За словами фахівчині, зараз людство підійшло до тієї межі, коли вже видобуто з надр і спалено четверту частину вуглеводнів планети. Наслідком цього є виділення вуглецю (СО2), який викликає парниковий ефект, а потім змінюється клімат.

"Цього року вчені з Канади досліджували вміст вуглецю в повітрі за досить тривалий історичний період – 23 мільйони років. Виявилося, що нині його вміст є рекордним. Науковою мовою – 412 частинок на мільйон. Або зрозуміліше – 412 мл вуглецю в кубометрі повітря. Це критично, оскільки придатним для життя вважається рівень 350 мл вуглецю в кубометрі повітря", – пояснила Романко.

Серед інших провісників екологічної катастрофи вона називає також танення вікових льодів і снігу Арктики, що звільняє болота, насичені метаном. В результаті парниковий ефект прискорюється ланцюговою реакцією. Так людство, підкреслила експертка, стрімко рухається до точки неповернення.

"Протягом року-двох відбуваються кліматичні зміни, на які раніше було б потрібно десятки, сотні років. Це загострює також політичну, соціальну та економічну ситуацію в багатьох країнах світу", – додала Романко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи вважають, що на наймасштабніші за останні 10 років повені на Прикарпатті вплинула низка факторів. Фахівці розповіли про причини руйнівної стихії й те, чи можна її попередити в майбутньому.