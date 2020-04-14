Експертиза встановила монтаж "плівок Єрмака" – адвокат

Адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович оприлюднив висновок експертизи, проведеної Українською експертною компанією за матеріалами, опублікованими нардепом Гео Леросом. Вона засвідчила, що так звані "плівки Єрмака" можуть бути змонтованими.

"Це ще одне підтвердження провокацій і чиєїсь гри, в яку було втягнуто Дениса Єрмака. Він на першу вимогу прибув до НАБУ, дав свідчення і надав зразки голосу. Ми всіляко сприяємо слідству за всіма кримінальними провадженнями, і зацікавлені в тому, щоб воно йшло швидше", – зазначив Холондович.

Адвокат підтвердив, що проаналізував висловлювання фігуранта плівок Дмитра Штанька, який імовірно і вів приховану зйомку.

Денис Єрмак

"Для нас це позитив, що пан Штанько, намагаючись себе вигородити, охоче роздає інтерв'ю, на статтю він собі вже точно наговорив. Вже відомо, що його особисте матеріальне становище за час проведення цих зйомок і "співбесід" суттєво покращилося – куплений дорогий мотоцикл BMW, автомобіль Mercedes представницького класу. Його корисливий інтерес в цих "співбесідах" зрозумілий всім", – зазначив Холондович.

Як з'ясували журналісти, СБУ вже використовувала Дмитра Штанька для провокацій хабарів, а раніше він притягувався за шахрайство, але був звільнений від кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що адвокати, а також джерела у Службі безпеки України та Національному антикорупційному бюро вважають, що, незважаючи на те, що скандал з приводу "Плівок Єрмака" гучно протікає у медіа, він поки не має судової перспективи.

За їх словами, прямих доказів на вплив брата глави Офісу президента Дениса Єрмака на ухвалення кадрових рішень щодо призначення на державні посади, не знайдено, а самі плівки змонтовані.

Зазначимо, що 13 квітня в мережу потрапила нова частина розмов фігурантів "плівок Єрмака". На ній вони нібито обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: