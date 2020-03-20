Кількість жертв коронавірусу в Україні може злетіти: лікарі зробили страхітливий прогноз

Одне з головних питань на сьогодні – коли закінчиться епідемія. Якщо взяти за точку відліку сьогоднішню ситуацію з COVID-19, коли у нас три жертви, і порівняти з Китаєм і Європою, то навіть за пів місяця число померлих зростає в сотні разів!

Українські лікарі дають свої прогнози. Одні стверджують, що пік захворюваності може настати за два тижні, інші вважають, що зараз недуга може нас оминути, але восени обов'язково повернеться з новою силою.

До чого варто підготуватися та коли ж усе це закінчиться – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Кількість смертей зросла в сотні разів

В Україні на сьогодні є три жертви коронавірусу: 71-річна пенсіонерка з Чернівецької області, 33-річна мати двох дітей Тетяна (теж із Чернівецької області), а також 56-річна жінка з Івано-Франківська.

Перша, ймовірно, підхопила вірус у Польщі, звідки вона й приїхала на початку березня. У другої пацієнтки чоловік прибув із Європи із заробітків – можливо, саме він став причиною зараження. У мешканки Івано-Франківська чоловік теж повернувся з роботи в Чехії. Зараз він перебуває в лікарні.

OBOZREVATEL простежив, як розвивалася епідемія в різних країнах. Ми взяли за приклад Китай та держави Європи на момент, коли там було тільки дві-три смерті від коронавірусу, і проаналізували, що змінилося за кілька тижнів.

На жаль, статистика дуже сумна. Можна побачити, як за короткий період зросла кількість заражених у сотні, навіть тисячі разів. Не хотілося б, щоб Україну чекав такий же сценарій.

Китай: 16 січня – 41 заражений, дві смерті; 16 лютого – 70,5 тисячі заражених, 1669 смертей.

Італія: 23 лютого – 155 заражених, три смерті; 20 березня – 41 035 заражених, 3 405 смертей.

Іспанія: 5 березня – 259 заражених, три смерті; 20 березня – 17 141 заражений, 767 смертей.

Франція: 2 березня – 191 заражений, три смерті; 20 березня – 10 877 заражених, 372 смерті.

Готовність: два тижні

За словами лікарів-інфекціоністів, варто підготуватися до того, що протягом двох тижнів кількість хворих може різко збільшитися.

"З огляду на те, що майже 30 тисяч заробітчан в'їхали в Україну наприкінці минулого тижня й на початку цього, то очікувати спалаху потрібно за 7-14 днів. Тоді кількість заражених сягне максимуму", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL інфекціоністка Анна Григорчук.

Лікар-інфекціоніст Віктор Євтушенко теж не заперечує такого сценарію. За його словами, кожен занедужалий встигає заразити в середньому дві-три людини, тож Україні варто готуватися др зростання хворих у геометричній прогресії.

"Очікувати спалаху можна. Накопичується число хворих, вони передають оточенню, йде геометричне зростання. Ну і в нас ми бачимо, як щодня стає майже удвічі більше пацієнтів. Це природний процес – одна особа передає двом-трьом, тому відбувається таке наростання", – повідомив він OBOZREVATEL.

Коронавірус в Україні

Завідувачка лабораторії грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко розглядає два варіанти: перший – такий же, як описано вище, а другий – недуга вщухне зараз, але знову з'явиться восени.

"Приїжджають багато із заражених країн, треба це відстежувати, організовувати ізоляцію тощо. Якщо зараз все зійде нанівець, то восени ми до цього повернемося – першої хвилі ще не було", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Влітку – кінець?

Говорячи про приблизні дати спаду епідемії на території України, експерти погоджуються – влітку буде краще.

"Очікувати спаду можна десь за два місяці, коли перехворіє максимальна кількість населення, коли виробляться основні типи антитіл. Десь до початку літа", – переконана Ганна Григорчук.

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Такої ж думки дотримується й Алла Мироненко. А ось у Віктора Євтушенка прогноз похмуріший – для формування імунного прошарку знадобиться не один місяць. Однак він теж вважає, що з настанням теплих місяців хвороба буде не такою активною.

"Для того щоб був спад і люди не хворіли, повинен сформуватися імунний прошарок, тобто більш як половина населення має перехворіти. Влітку, можливо, буде менше поширення. Це буде тривати найближчі місяці, і не один", – розповів лікар.

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