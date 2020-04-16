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16 квітня • оновлено в 18:01
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Коти і собаки не врятують: розбито популярний міф про коронавірус

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Домашні тварини не здатні забезпечити своїх господарів імунітетом до COVID-19. Власники котів та собак дійсно захищені від деяких хвороб, але не від коронавірусу, який вирує по всьому світу.

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Таку думку висловили опитані OBOZREVATEL експерти, коментуючи інформацію, яка поширюється мережею. Зокрема, польська лікарка Сабіна Олекс-Кондор заявила, що у людей, які мають вдома собак або котів, може бути присутнім імунітет до COVID-19. Нібито тварини є носіями інших коронавірусів (менш небезпечних), які передаються господарям. Таким чином у них "виробляється перехресний імунітет".

Собаки і кішки не захистять від коронавируса

Собаки і кішки не захистять від коронавируса

Інфекціоніст Віталій Євтушенко таку версію спростував.

"Наскільки я знаю, надії не зовсім виправдані. Коронавірусів багато, ми ними хворіємо, але перехресного імунітету у них немає – це коли перехворів одним вірусом і маєш імунітет до іншого. Так що немає, собаки нас тут не захистять. Цей вірус відрізняється, і до нього імунітету нема", – заявив він OBOZREVATEL.

Його слова підтвердив вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.. Він запевняє, що власники домашніх вихованців дійсно краще захищені від деяких хвороб. Але не від коронавірусу, який атакує світ.

"У них, напевно, є імунітет проти кору чи дифтерії, але не проти COVID-19. Проти коронавірусів – можливо, але проти тих, які викликають ГРВІ, і ми хворіємо ними щороку", – сказав академік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашні і дикі кішки можуть заразитися новим коронавірусом, але людині при цьому він передатися не може.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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