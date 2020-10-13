Експерти пояснили, чим відрізняється кашель при коронавірусі і застуді

У більшості пацієнтів з легкими випадками коронавірусу розвивається сухий, стійкий і хрипкий кашель, на відміну від хворих зі звичайною застудою.

За словами експертів, він спостерігається у багатьох заражених і є одною з найбільш ранніх ознак COVID-19, пише "ETIMES".

Безперервний сухий кашель – це коли при кашлі не виділяється мокрота або слиз, тому ви не відчуваєте, як слиз стікає по горлу.

За словами дослідників, кашель від COVID часто викликає задишку і часто присутній разом з іншими симптомами, включаючи гарячку і незрозумілу втому. Однак в деяких випадках стійкий сухий кашель може бути єдиною ознакою інфекції.

Якщо кашель триває більше 3 – 4 днів і у вас розвиваються інші симптоми хвороби, включаючи жар, втому або задишку, експерти настійно рекомендують звернутися до лікаря.

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