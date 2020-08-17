Експерти попередили про загрозу безробіття через посилення карантину

Гліб Іванов Суспільство 11:34, 17.08.2020

Посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації із COVID-19 в Україні понесе за собою падіння економіки та зростання рівня безробіття.

Як зазначив гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, сотні тисяч заробітчан повернулася з-за кордону і не змогли виїхати назад, передає "5 канал".

"Через короновірус відтік робочої сили зменшився і зменшився дуже серйозно. Фактично ми стали свідками того, що на початку літа більша частина заробітчан повернулася додому", – сказав Іллічов.

Зі свого боку, керівник Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина зазначила, що відповідно, попит на робочі місця серед населення значно зріс.

"Якщо на початку 2020 року кількість резюме становила 6-8 на одну вакансію, то наразі вона у 2-3 рази більша: 12-18 резюме на одну вакансію. Відповідно, людям стає все важче знайти роботу, хоча можливості для працевлаштування є. Але для цього потрібно набагато більше часу, набагато більше пройти співбесід", – наголосила експертка.

Вона додала: "Ніхто не відкидає можливості, що восени на нас чекає нова хвиля карантину, а вона завдасть бізнесу великого удару. Що, відповідно, відіб’ється і на ринкові праці. Тобто є всі підстави говорити що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше".

Роботу знайти можна і зараз, констатують фахівці. Втім для цього потрібно пройти значно більш жорсткий конкурентний відбір.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Тихановська оголосить себе новим президентом Білорусі – штаб

"Кіборг" покарав нардепа за "мародера і вбивцю". Історія двох років битви за справедливість

У Зеленського звинуватили Лукашенка у провокаціях проти України

Лукашенко заявив про "чорношкірих і жовтопиких" солдатів НАТО: з'явилася реакція

Російський журналіст порівняв Соловйова із засновником нацистської ідеології