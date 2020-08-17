Експерти попередили про загрозу безробіття через посилення карантину.

Посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації із COVID-19 в Україні понесе за собою падіння економіки та зростання рівня безробіття.

Як зазначив гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, сотні тисяч заробітчан повернулася з-за кордону і не змогли виїхати назад, передає "5 канал".

"Через короновірус відтік робочої сили зменшився і зменшився дуже серйозно. Фактично ми стали свідками того, що на початку літа більша частина заробітчан повернулася додому", – сказав Іллічов.

Зі свого боку, керівник Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина зазначила, що відповідно, попит на робочі місця серед населення значно зріс.

"Якщо на початку 2020 року кількість резюме становила 6-8 на одну вакансію, то наразі вона у 2-3 рази більша: 12-18 резюме на одну вакансію. Відповідно, людям стає все важче знайти роботу, хоча можливості для працевлаштування є. Але для цього потрібно набагато більше часу, набагато більше пройти співбесід", – наголосила експертка.

Вона додала: "Ніхто не відкидає можливості, що восени на нас чекає нова хвиля карантину, а вона завдасть бізнесу великого удару. Що, відповідно, відіб’ється і на ринкові праці. Тобто є всі підстави говорити що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше".

Роботу знайти можна і зараз, констатують фахівці. Втім для цього потрібно пройти значно більш жорсткий конкурентний відбір.

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