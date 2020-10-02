Експерти попередили про небезпеку кави перед сніданком

Регулярне вживання кави перед сніданком може підвищити ризик діабету другого типу.

До такого висновку прийшли дослідники Університету Бата, які попросили 29 добровольців випити міцну чорну каву після пробудження, пише Daily Mail.

З'ясувалося, що рівень цукру в їх крові був на 50% вище, ніж коли вони обходилися без кави. Вважається, що кофеїн в напої перешкоджає засвоєнню цукру м'язами.

"Можливо, людям варто почекати трохи пізніше або поки вони не почнуть працювати, щоб у них не було кофеїну в організмі, коли вони їдять сніданок, що містить вуглеводи і цукор", – зазначив старший автор дослідження Джеймс Беттс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар розповіла, чим корисна кава і чому її не можна пити натщесерце.