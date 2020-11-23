Експерти оцінили роботу на виборах нового департаменту Нацполіції

Місцеві вибори 2020 показали неефективність судів в Україні, невдалу політику ЦВК та бездіяльність прокуратури. У той же час вони показали неочікувану результативність та прогресивність вдалого проєкту МВС у вигляді нового департаменту Нацполіції.

Таких висновків дійшли експерти, які виступили 18 листопада у пресцентрі "СтопКор" під час круглого столу "Місцеві вибори-2020. Тенденції та уроки", передає "СтопКор".

Зокрема, як зазначив координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала, цьогоріч МВС зафіксувала безліч порушень виборчого законодавства та брудних передвиборчих технологій.

"Їх фіксували пачками, і тут я хочу зауважити два моменти. По-перше – це стійка позиція Національної поліції, яка дійсно працювала і виконувала свої функції ефективно. Також пам'ятаємо, що були закиди до поліції на парламентських та президентських виборах, що, мовляв, поліція діє активно лише тому, що Порошенко не переміг. На цих же виборах поліція показала, що діє активно та професійно, і ми бачили, що тут вже не було якоїсь політичної складової. Вони працювали дуже об’єктивно, на мій погляд, та неупереджено", – зазначив він.

А от про судову гілку влади Бочкала вже висловився протилежно, пригадавши неправомірні рішення деяких судів.

"На жаль, подібного я не можу сказати про судову гілку влади, коли ми бачили, як, наприклад, у Славській ОТГ на Львівщині права участі у виборах позбавили партію "Сила і честь" лише тому, що ті, хто представляв партію, не потрапляли в розклади місцевої еліти. Подібну історію ми бачили на Черкащині у місті Сміла і ще багато таких випадків, коли рішенням ТВК тих чи інших учасників політичного процесу позбавляли можливості брати участь, а потім в судовому порядку неможливо було знайти правди. Це, на жаль, була поширена практика на цих виборах, і від судів, коли ми бачили, як розглядаються позови за подібними порушеннями щодо представників провладної партії, ми не бачили рішучих кроків. А коли йшлося про непарламентські партії та непровладні – рішення були інші, скажімо так", – підкреслив він.

Схожої думки про Департамент захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції дотримується й відомий політолог Ігор Рейтерович. Він відзначив, що в ході передвиборчих процесів не помітив з боку поліції будь-якої упередженості.

"Після цих виборів я змінив своє ставлення до Нацполіції, бо вони працювали дуже добре без якихось там скандалів або заангажованості. Але цього, на жаль, не можна сказати про Службу безпеки України, яка, на жаль, майже цілий рік займалася тотальним тиском на представників місцевого самоврядування в усій країні незалежно від партійної приналежності. Я так розумію, що це було пов'язано з тим, що Офіс Президента намагався максимально включитися у цю історію, оскільки вони цей "регіональний кейс" провалили і не змогли налагодити нормальну співпрацю, тому вони вирішили зайти з такого боку – з тиском. Але, в принципі, оскільки в нас місцеве самоврядування підготовлене, сподіваюсь, що відсіч буде, і будемо вірити, що після цих виборів історія зміниться, й у нас буде нова регіональна політика", – зазначив він.

Керівниця юридичного департаменту ГО "Стоп корупції" Роксолана Арійончик відзначила інтерактивну мапу порушень та новостворений МВС чат-бот.

"Як сьогодні казали всі спікери, МВС все-таки виправдало довіру в цьому році. МВС створило навіть нову аналітичну карту, котра нам кожен день показувала інформацію про вчинення кримінальних правопорушень. Заяви, які надходили з теренів усієї України, ми могли бачити щоденно. Де це саме відбувалося і як це відбувалося і які результати роботи. А також запрацював новий чат-бот МВС, якраз ми теж ним скористалися. Було дуже цікаво і дуже мобільно сповіщувати про кримінальні правопорушення в такому режимі. Я б навіть назвала це вдало реалізованим елементом диджиталізації", – підсумувала вона.

Експерти зауважили, що в поліції можуть пишатись своїм керівником – головою Національної поліції України Ігорем Клименко, якому вдалось інтегрувати сучасні технології в систему роботи правоохоронного органу. Тим самим були налагоджені зв’язки з громадськістю – адже саме цього потребувала українська спільнота в контексті комунікації з поліцією. Таким чином захисникам інтересів українського суспільства вдалось забезпечити чесні та прозорі місцеві вибори.