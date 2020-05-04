Експерт вказав на неминучість посухи у Криму

Марина Ліснічук Суспільство 16:32, 4.05.2020 Оновлено: 16:56, 4.05.2020

Використання підземних свердловин у Криму не допоможе виправити ситуацію з водопостачанням півострова.

Про це заявив заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк. Думкою він поділився у коментарі "Радіо Крим.Реалії".

За його словами, якби у свердловинах було достатньо води, їх би вже давно розконсервували і забезпечили б потреби всіх жителів.

Води у Криму майже не лишилося

"Найімовірніше, зважаючи на дані спелеологів і гідрологів, цих підземних запасів вже немає. На цьому тлі виникає конфлікт пріоритетів: або забезпечити питні потреби, або потреби садівників, промисловості тощо", – зазначив Яцюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Росією Криму заявили про плачевну ситуацію з водою на півострові.

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