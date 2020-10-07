Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України

За 58 років керівництва Бориса Патона Національна академія наук України фактично перетворилася в "державу в державі".

Про це у своєму блозі повідомив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, повідомляє Lenta.UA.

Він розповів, що, керівництво НАН України, маючи на своєму балансі величезну кількість різного майна –земельні ділянки, безліч будівель і т. д. – розпоряджалося цим майном на свій розсуд, не звітуючи ні перед одним з органів виконавчої влади.

"До чого це призвело? Більшість земельних угідь і будівель здавалися в довгострокову оренду. Цілі інститути перетворилися в офіси і бізнес-центри. Водночас наука в Україні фактично наказала довго жити. Складно назвати хоч один більш-менш серйозний успішний проєкт, реалізований ученими під егідою НАН України", – зазначив Марунич.

Після смерті президента НАН прийшла пора все ж таки провести серйозну інвентаризацію в цій структурі. В профільний комітет Верховної Ради подано на розгляд проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної академії наук та національних галузевих академій наук".

Мета – надати уряду можливість контролювати процеси, що відбуваються в цій державній структурі. Інакше кажучи, Кабмін отримав можливість контролювати майно НАНУ, яке вже десятки років перебуває в руках приватних структур і до розвитку української науки не має жодного стосунку.

Цілком ймовірно, що окремі псевдовчені з Президії академії, які одноосібно розпоряджалися цим майном, будуть чинити опір, розповідаючи про те, що їм заважають працювати і займатися наукою. Однак це смішно.

Після проведення урядом інвентаризації майна НАНУ в разі виявлення приватних орендарів території інститутів, які заробляють гроші на угіддях і спорудах НАНУ, Кабмін зможе ефективно використовувати це майно. А "рантьє" з Академії, які роками отримували кошти за здане в оренду майно, мають показати результати своєї роботи, яку вони всі ці роки здійснювали для розвитку науки в Україні. Було б що показати суспільству.